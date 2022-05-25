Тренер датчан: это было дерьмовое расписание ЧМ-2022

«Мы разочарованы. Мы знали, что будем играть против сильной команды, у которой было огромное преимущество в том, что она не играла последние 66 часов. Нам это не помогло. А прошлой ночью у нас был тяжёлый матч с Канадой, который стоил нам много сил. К сожалению, программа была такой. Может быть, это никогда больше не повторится. Но в целом мы можем быть довольны турниром, в котором набрали 12 очков. Ещё никогда в истории команда с 12 очками не выходила в четвертьфинал. Это история. Игроки устали. Это было дерьмовое расписание. ИИХФ проделала действительно ужасную работу. У Словакии было 66 часов отдыха, у нас — 17. Это нечестно, но так было. Мы играли против очень хорошей команды. Они начали активно играть против нас с самого начала. Я бы посоветовал ребятам сделать то же самое, если бы было наоборот и днём ранее у словаков был бы матч с Канадой. Прошлая встреча просто отняла у нас слишком много сил. После этого нам было слишком сложно играть против сильной хоккейной страны», — цитирует Элерса sport.sk.