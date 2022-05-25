Правда ли, что украинские националисты были осуждены на Нюрнбергском процессе?

Международный военный трибунал предъявил обвинение двадцати четырем бывшим высокопоставленным руководителям нацистской Германии - министрам, военным, гауляйтерам, пропагандистам. В этом списке только немцы: обвинение не коснулось, например, глав марионеточных государств или союзников Гитлера из других стран. Нюрнбергский трибунал не рассматривал дела ни поглавника Хорватии Анте Павелича, ни главы вишистского режима во Франции Филиппа Петена, ни словацкого президента Йозефа Тисо. Тисо был выдан Чехословакии и повешен местными властями, Павелич заочно приговорен к смерти югославским судом, Петена судила Франция. Таким образом, в Нюрнберге рассматривали только преступления, совершенные гражданами нацистской Германии.

В СССР, а затем в России «Нюрнбергским трибуналом» принято называть процесс , который проходил в Нюрнберге с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. За этим процессом последовали еще двенадцать, которые иногда называют «малыми нюрнбергскими процессами». Первый, большой процесс , проводил Международный военный трибунал, в состав которого входили представители четырех союзнических держав - США, СССР, Великобритании и Франции. Серия «малых» процессов проходила в течение 1946-1949 годов под юрисдикцией военной администрации США в американской зоне оккупации. Судебный орган назывался «Нюрнбергский военный трибунал», в него входили исключительно представители США. На этих процессах рассматривали дела отдельных групп и официальных лиц Третьего рейха: например, нацистских врачей, судей, генералов и так далее. Поэтому чаще всего «Нюрнбергским трибуналом» российские дипломаты называют первый процесс, самый крупный и известный.

1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской телерадиокомпании Mediaset упомянул украинских националистов в контексте решений Нюрнбергского трибунала. «Стали отмечать, как общенациональный праздник день создания украинской повстанческой армии, которая на Нюрнбергском трибунале была признана виновной в пособничестве фашистам». Это не первое подобное высказывание главы российской дипломатии. В 2018 году тот же Лавров говорил про «Бандеру и Шухевича, которые являлись пособниками Гитлера и были, как и им подобные, осуждены Нюрнбергским трибуналом»

Обвинения также были предъявлены ряду организаций. Эти дела рассматривали отдельно, но в рамках того же процесса в Нюрнбергском дворце правосудия. Это затронуло шесть организаций: НСДАП (а именно руководство партии); СД (службу безопасности рейсфюрера) и гестапо; Имперский кабинет министров; Генеральный штаб и Верховное командование вермахта; СА (штурмовые отряды нацистской партии); и, наконец, СС. Это полный перечень организаций, дела других в Нюрнберге не рассматривались. Из шести преступными были признаны четыре: обвинения против СА и военных (Генерального штаба и Верховного командования) посчитали недостаточными в рамках юрисдикции трибунала.

Приговор в СССР был опубликован полностью. Материалы судебного процесса издавались с конца 1940-х, самое полное издание в восьми томах появилось в конце 1980-х. Тем не менее, это далеко не все документы Нюрнберга. Полные материалы процесса, доступные на немецком, английском и французском языках, занимают 42 тома. Поэтому именно там стоит искать информацию об украинских националистах и их роли на Нюрнбергском процессе.

Имя Степана Бандеры и название его сторонников появляется в документах процесса несколько раз. В 39 томе есть приказ СД от октября 1941 года о ликвидации участников бандеровского движения, подозреваемых в подготовке восстания в лагерях. В 25 томе офицер военной разведки (Абвер-II) Эрвин Штольце в своих показаниях говорит, что поручил украинским националистам Мельнику и Бандере диверсионную работу на территории СССР. Упоминаний ни Бандеры, ни Мельника (главы конкурировавшей с Бандерой фракции ОУН - Организации украинских националистов) в тексте приговора нет. Также не могла быть осуждена и Украинская повстанческая армия, так как на процессе рассматривалась деятельность только немецких организаций.

В составе немецких войск существовали и официальные украинские формирования. В 1941 году абвер создал украинские батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» для диверсионной работы в составе вермахта (немецкой армии). Как раз в «Нахтигале» служил упомянутый Лавровым Роман Шухевич. Оба батальона, окончательно расформированные к 1942 году, не могли подпасть под решения Нюрнбергского трибунала, так как вермахт не рассматривался в качестве преступной организации. Однако в 1943 году появилась 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция» (она же дивизия «Галичина»), также состоявшая из украинцев. Она относилась к подразделениям Ваффен-СС, то есть резервных войск СС. Решением Международного военного трибунала в Нюрнберге большинство структур, связанных с СС, были признаны преступными, в том числе и Ваффен-СС. Но «Галичина» не имела никакого отношения ни к Бандере, ни к Шухевичу, ни к УПА. Наоборот, немецкое командование пыталось предотвратить бесконтрольное дезертирство солдат дивизии в Украинскую повстанческую армию.

Итог: Фейк.