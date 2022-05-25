ВИДЕО | Где находится винная столица Эстонии?

В начале мая мы путешествовали по Эстонии. Каждый кто ездил в Тарту, второй по величине город в Эстонии, проезжал мимо Пылтсамаа. Но мало кто останавливался здесь специально. А ведь именно такие места расскажут об Эстонии больше, чем самые популярные туристические локации Балтии.

В крупных странах этот город назвали бы деревней - здесь живет всего 5 тысяч человек, но при этом здесь есть свой замок, острова, исторический центр, объекты культурного наследия, большие заводы и современные кварталы. В этом выпуске посмотрим, как живут в центральной Эстонии, где работают и как здесь все это выглядит.

Интересно, что активное развитие города приходится на вторую половину 18 века. Связано оно с промышленной революцией - именно в это время здесь появляются фарфоровые, стекольные и другие заводы, а Петер Эрнст открывает первую в Российской империи частную типографию. Город и сейчас имеет важное промышленное значение.

А еще - это город вина, ведь его называют винной столицей Эстонии. В винном погребе на территории замка можно продегустировать и приобрести местные вина. Здесь предложены напитки, которые делают из фруктов и ягод. часть из этих вин свежие и молодые, часть - выдержанные и зрелые.

А в соседнем помещении - музей продуктов и пищевой промышленности. Здесь этим занимаются с 1920 года. В 60-е здесь производили еду в тюбиках для космонавтов. Сейчас же продукция, произведенная в городе, есть без преувеличения в каждом магазине Эстонии.

Смотрите более подробный рассказ о городе в видео!