ФОТО | Смотри, как выглядит Барби - Келли Сильдару(1)
В среду состоялась презентация новой куклы Барби, моделью для которой стала эстонская фристайлистка Келли Сильдару. Сильдару - первая представительница Эстонии, по образу которой сделали куклу Барби.
Новую куклу создали в рамках кампании Dream Gap, которую производитель Mattel запустил для привлечения внимания к положительным примером для подражания, вдохновляющих девочек мечтать о высоких достижениях.
Для инициированного в 2018 году проекта ежегодно выбирают девушек, которые могут служить таким примером. В этом году выбрали Келли Сильдару.
Сильдару с 13-летнего возраста неоднократно завоевывала призовые места и побеждала на международных соревнованиях по фристайлу, а на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине стала бронзовой медалисткой.
20-летняя Келли Сильдару - первая эстонская фристайлистка - чемпионка мира, шестикратный победитель X-Games, шестикратный чемпион мира среди юниоров и бронзовый призер пекинской Олимпиады.