ФОТО | Смотри, как выглядит Барби - Келли Сильдару

Новую куклу создали в рамках кампании Dream Gap, которую производитель Mattel запустил для привлечения внимания к положительным примером для подражания, вдохновляющих девочек мечтать о высоких достижениях.

Для инициированного в 2018 году проекта ежегодно выбирают девушек, которые могут служить таким примером. В этом году выбрали Келли Сильдару.

Сильдару с 13-летнего возраста неоднократно завоевывала призовые места и побеждала на международных соревнованиях по фристайлу, а на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине стала бронзовой медалисткой.

20-летняя Келли Сильдару - первая эстонская фристайлистка - чемпионка мира, шестикратный победитель X-Games, шестикратный чемпион мира среди юниоров и бронзовый призер пекинской Олимпиады.