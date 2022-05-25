БЛОГ УКРАИНКИ | "Минута, чтобы уйти" или что меня поразило в Музее оккупации и свободы

А в следующий вечер – была Ночь музеев и я отправилась в Музей оккупации и свободы . На самом деле, для украинцев все музеи в Эстонии бесплатны уже давно, но в этом день они работали с 18 до 23:00 и можно было в ночное время погулять по лучшим музейным комплексам. Я планировала попасть в этот музей давно, но все никак не доходила. Увиденный накануне фильм окончательно привел меня к мысли обязательно побывать в Vabamu. И скажу вам - туда тоже обязательно нужно сходить. История эстонского народа, наверное, как никакого другого так сильно перекликается с тем, что сейчас произошло на Украине. Эстонцы были под оккупацией Советского режима долгих 47 лет. Они прошли все круги ада: эмиграцию, ссылки, пытки, борьбу с инакомыслием, появление коллаборационистов, перебежчиков, ущемление прав и свобод оставшихся жить в стране граждан. Музей знакомит с реальными историями и судьбами людей, живших в то время в Эстонии. Электронный гид ведет повествовательный рассказ о всех тех ужасах, которые пережили эстонцы в оккупационный период, начиная с 1941 года и прихода нацистской Германии и заканчивая 1991 годом. Годом, когда Эстония наконец-то стала свободной после оккупации ее СССР более четырех с половиной десятилетий.

Сегодня ровно 3 месяца как началась война и почти 3 месяца как я нахожусь в Таллинне. Раньше никогда так не помнила какие-то даты и не вела отсчет времени. Теперь все изменилось навсегда и дату 24 февраля 2022 года никто уже никогда не забудет. На этой неделе как-то много событий и мероприятий было связано с этим днем начала войны и той боли, которую он принес в сердца и дома всех украинцев. Я попала на премьеру фильма "Снайпер. Белый ворон" в Таллинне. Всем советую его посмотреть. Это, безусловно, тяжелое кино, но смотреть его нужно. Фильм о войне на Донбассе, которая идет с 2014 года и заканчивается кадрами начала полномасштабной войны России против Украины. Вы увидите все, что происходило там все эти годы и поймете, почему все то же самое происходит сейчас – только в разы страшнее и глобальнее. Многие из нас не понимали, что на территориях так называемых ЛНР ДНР идет настоящая война и что там каждый день умирало много людей, защищая свою родину. Ужас всей ситуации в том, что мы не осознавали до конца, кто есть на самом деле наш враг. И как он все эти годы "денацифицировал" украинцев. Я рыдала, думала о том, почему нам так мало показывали эту правду о войне.

В начале экспозиции я подошла к чемодану. На нем была надпись: "минута, чтобы уйти. Вам предлагается собрать свой чемодан беженца и упаковать его с вашей точки зрения самыми важными предметами, если бы нужно было покинуть дом очень быстро". Рядом со мной стояли иностранцы и для них это была просто игра. Они нажимали на кнопки, выбирали вещи, на их взгляд первой необходимости, и смотрели, что на самом деле брали с собой почти 80 000 эстонцев, бежавших на Запад. Я опять еле сдержала слезы, понимала, что для меня этот экспонат никогда не станет игровым – я реально собирала эти вещи: но не взяла любимые фотографии, свой дневник, вышиванку и подаренную мамой иконку Святого Николая. Много всего не взяла, потому что верила и верю, что скоро вернусь домой. Эстонцы тоже тогда верили и думали, что едут ненадолго – но многие так и не увидели свою родину больше никогда. Я очень надеюсь, что с украинцами так не произойдет и что мы все вернемся не через годы, а максимум - через месяцы к своим любимым домам и близким людям.

На выходе из Музея в зале, который посвящен восстановлению независимости и свободы, прочитала такие слова: "Свободу легко утратить, если не заботиться о ней... Мы призываем тебя задуматься о том, где границы свободы. За какие свободы мы готовы сражаться? Когда мы готовы договариваться об ограничениях? Когда слишком рано? Когда слишком поздно?" Я задумалась и пыталась найти ответы. Никогда не рано и никогда не поздно. Я знаю точно, что украинцы будут бороться за свою свободу до самого конца, до последней капли крови. В описании музея Vabamu есть такие фразы: "свобода прекрасна и свобода хрупка, однако свободу нельзя унаследовать и ее не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся". Такие глубокие слова! Теперь мы понимаем их как никто.