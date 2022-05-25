БЛОГ УКРАИНКИ | "Минута, чтобы уйти" или что меня поразило в Музее оккупации и свободы
Украинка Инна Гордиенко продолжает рассказывать о том, как живут украинцы, вынужденные приехать в Эстонию и где находят силы двигаться дальше. О том, какие музеи стоит посетить в хорошую погоду, где попробовать традиционную эстонскую кухню и в чем особенности барной культуры в Эстонии - читайте в блоге!
Сегодня ровно 3 месяца как началась война и почти 3 месяца как я нахожусь в Таллинне. Раньше никогда так не помнила какие-то даты и не вела отсчет времени. Теперь все изменилось навсегда и дату 24 февраля 2022 года никто уже никогда не забудет. На этой неделе как-то много событий и мероприятий было связано с этим днем начала войны и той боли, которую он принес в сердца и дома всех украинцев. Я попала на премьеру фильма "Снайпер. Белый ворон" в Таллинне. Всем советую его посмотреть. Это, безусловно, тяжелое кино, но смотреть его нужно. Фильм о войне на Донбассе, которая идет с 2014 года и заканчивается кадрами начала полномасштабной войны России против Украины. Вы увидите все, что происходило там все эти годы и поймете, почему все то же самое происходит сейчас – только в разы страшнее и глобальнее. Многие из нас не понимали, что на территориях так называемых ЛНР ДНР идет настоящая война и что там каждый день умирало много людей, защищая свою родину. Ужас всей ситуации в том, что мы не осознавали до конца, кто есть на самом деле наш враг. И как он все эти годы "денацифицировал" украинцев. Я рыдала, думала о том, почему нам так мало показывали эту правду о войне.
А в следующий вечер – была Ночь музеев и я отправилась в Музей оккупации и свободы. На самом деле, для украинцев все музеи в Эстонии бесплатны уже давно, но в этом день они работали с 18 до 23:00 и можно было в ночное время погулять по лучшим музейным комплексам. Я планировала попасть в этот музей давно, но все никак не доходила. Увиденный накануне фильм окончательно привел меня к мысли обязательно побывать в Vabamu. И скажу вам - туда тоже обязательно нужно сходить. История эстонского народа, наверное, как никакого другого так сильно перекликается с тем, что сейчас произошло на Украине. Эстонцы были под оккупацией Советского режима долгих 47 лет. Они прошли все круги ада: эмиграцию, ссылки, пытки, борьбу с инакомыслием, появление коллаборационистов, перебежчиков, ущемление прав и свобод оставшихся жить в стране граждан. Музей знакомит с реальными историями и судьбами людей, живших в то время в Эстонии. Электронный гид ведет повествовательный рассказ о всех тех ужасах, которые пережили эстонцы в оккупационный период, начиная с 1941 года и прихода нацистской Германии и заканчивая 1991 годом. Годом, когда Эстония наконец-то стала свободной после оккупации ее СССР более четырех с половиной десятилетий.
В начале экспозиции я подошла к чемодану. На нем была надпись: "минута, чтобы уйти. Вам предлагается собрать свой чемодан беженца и упаковать его с вашей точки зрения самыми важными предметами, если бы нужно было покинуть дом очень быстро". Рядом со мной стояли иностранцы и для них это была просто игра. Они нажимали на кнопки, выбирали вещи, на их взгляд первой необходимости, и смотрели, что на самом деле брали с собой почти 80 000 эстонцев, бежавших на Запад. Я опять еле сдержала слезы, понимала, что для меня этот экспонат никогда не станет игровым – я реально собирала эти вещи: но не взяла любимые фотографии, свой дневник, вышиванку и подаренную мамой иконку Святого Николая. Много всего не взяла, потому что верила и верю, что скоро вернусь домой. Эстонцы тоже тогда верили и думали, что едут ненадолго – но многие так и не увидели свою родину больше никогда. Я очень надеюсь, что с украинцами так не произойдет и что мы все вернемся не через годы, а максимум - через месяцы к своим любимым домам и близким людям.
На выходе из Музея в зале, который посвящен восстановлению независимости и свободы, прочитала такие слова: "Свободу легко утратить, если не заботиться о ней... Мы призываем тебя задуматься о том, где границы свободы. За какие свободы мы готовы сражаться? Когда мы готовы договариваться об ограничениях? Когда слишком рано? Когда слишком поздно?" Я задумалась и пыталась найти ответы. Никогда не рано и никогда не поздно. Я знаю точно, что украинцы будут бороться за свою свободу до самого конца, до последней капли крови. В описании музея Vabamu есть такие фразы: "свобода прекрасна и свобода хрупка, однако свободу нельзя унаследовать и ее не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся". Такие глубокие слова! Теперь мы понимаем их как никто.
Чтобы немного отойти от тяжелых раздумий на следующий день я решила продолжить знакомство с музеями и отправилась наслаждаться природой, а именно Музеем под открытым небом. Очень хотелось сравнить с нашим прекрасным парком "Пирогово" - музеем под открытым небом в пригороде Киева. Оказался похож – безумно красивая природа, домики под соломенными крышами, скамейки деревянные под ними, огородики вокруг, мельницы, часовни, сельские школы и магазины, только вот моря у нас в Пирогово нет… А здесь музей выходит к берегу Таллиннского залива, где мы снова повстречали лебедей. Ну и сам музей - скорее лес, а не парк. Рекомендую вам посетить это чудесное место, вы не пожалеете. Только запланируйте минимум 2 часа, а то и три, так как территория огромная. Просто гуляйте тропами, наслаждайтесь позеленевшими и только зацветшимися деревьями, ну и конечно дышите морским воздухом. Кстати, весна в Таллинне уже полным ходом, так что скоро там все зацветет – огромные поляны ландышей будут белым ковром ложиться у ваших ног. Здесь лучшее место для фотосессий, если кто-то их наметил. На самом деле, я засунула нос почти в каждый домик – настолько интересно было узнать, как жили люди в начале прошлого века. Сможете всецело окунуться в быт местного населения – здесь представлены постройки и целые хутора со всей Эстонии. Как рыбачили, как разводили скот, как ходили свататься и справляли свадьбы. В общем, и познавательно и для души.
Если вам хватит еще сил на дальнейшее изучение окрестностей, поезжайте погулять на набережную Штромки. Это совсем недалеко от Музея под открытым небом. Здесь неимоверно красивый променад, и особенно приятно пройтись по нему на закате солнца. Кстати, я не устаю любоваться закатами в Таллинне с приходом лета. Солнце садится после 22:00 и очень долго стоит в зените. В Украине такого точно не понаблюдаешь… День кажется таким длинным и столько всего можно успеть посмотреть. А еще совсем скоро начнутся белые ночи – мне не приходилось их наблюдать еще ни разу в жизни, поэтому жду с нетерпением этого явления.
Бары и кафе Таллинна, которые точно стоит посетить
Процесс написания блога, как правило, я осуществляю в одном из заведений Старого города. Во-первых, приятно находится здесь и думается как-то хорошо, во-вторых, таким образом, я понемногу изучаю кухню города.
В этот раз зашла Rukkillil kohvik отведать национальные блюда. Кстати, переводится название ресторана – Василек. Это символ-цветок Эстонии, я их очень люблю - в Украине их растет на полях огромное множество и в июле бабушки продают эти цветы у входа в метро и на рынках. Куда ни глянь, все отсылает меня здесь к Украине.
Так вот, в Васильке обязательно нужно попробовать, кто еще не успел, мульгикапсад. Это главное традиционное эстонское блюдо из перловки, сваренной с большим количеством пряностей, свининой, тушеной капустой и овощами. Он здесь настоящий и очень вкусный. А еще здесь готовят гороховый суп по ну очень стародавнему рецепту: с перловкой и на копченостях. Говорят, что больше нигде такой не готовят. И я правда с перловкой в других заведениях не встречала. Ну и если вы еще не отведали в Эстонии вериворст или кровяную колбасу – то она тут тоже особенно вкусная. Кстати, в украинской кухне, все эти блюда присутствуют, просто с некоторыми своими особенностями. И суп гороховый с копченостями я готовлю очень часто, а кровяная колбаска – мое любимое лакомство у родственников в селе.
За один раз, конечно, всего этого не попробуешь, поэтому нужно приходить с группой поддержки, и тогда еще сможете попробовать пельмени с мясом лося или кабана. Это тоже безумно вкусно – меня, кстати, угостили ими, чтоб я точно вернулась еще на суп, который не осилила. Ну и наливки в Васильке замечательные – их готовят по своему особому рецепту – малиновка и яблоко с корицей были нечто!
Ну а вечером я очень рекомендую побывать в еще одном замечательном месте, которое называется Barber Bar и находится оно тоже в Старом городе на улице Muurivahe 36. Я попала абсолютно случайно в этот бар сразу по приезде из Киева в Таллинн. Тогда еще действовал карантин и заведения, особенно ночные, почти не работали. У меня было ужасное настроение – я тогда никого и ничего не знала в чужом мне городе Таллинне. Бродила улочками старого города и зашла на огонек. Место меня сразу впечатлило – оно было под мое настроение: маленькое, уютное, очень атмосферное и спокойное. Интерьер сплошной винтаж, в общем, все как я люблю. Я заказала бокал вина и познакомилась с хозяевами: Катей и Ильей. Но тогда не было желания с кем-то особо общаться – это было окончание первой недели войны. Я не запомнила адрес бара, и уже по прошествии 2 месяцев в прошлую пятницу я случайно его нашла. Радости не было предела! Ребята меня вспомнили и в этот раз мы уже разговорились. Я рассказывала о том, что веду в Украине ресторанный блог и очень люблю вот так общаться за барной стойкой. Заговорили о барной культуре и о том, чем наша отличается от эстонской. Здесь редко заказывают коктейли – больше вино и пиво. Ребята приготовили по моим подсказкам мой любимый Negroni – сказали, что делали его впервые для меня!
Оказалось, что на втором этаже заведения – парикмахерская, оттого и соответствующее название. Катя предложила меня постричь – она оказывает эти услуги даже ночью. Но в результате решили не рисковать после Negroni и договорились встретиться на следующий день в ее постоянно действующем салоне Pin Up на Pikk 43! Когда зашла в салон – не поверила своим глазам: музей винтажных вещей да и только! Тут можно часами рассматривать приобретенные Катей старинные предметы. Она собирала их более 10 лет. Но все это только дополняется ее мастерством. 3 часа колдовства над моей головой – и я вышла из салона совершенно другой! Теперь это мой любимый салон в городе и вам настоятельно советую тоже туда попасть.
Ну и уже завтра в новом образе я отправляюсь на встречу со своими украинскими подругами в Вену! Поэтому будет очень много интересной информации уже в следующем блоге: о том как мы все живем разбросанные по миру, как складывается судьба каждого из нас в разных странах после бегства от войны, как планируем жить дальше и когда наконец-то встретимся в любимом Киеве! Мы уже планируем дату этой встречи.