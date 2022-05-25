ПОДКАСТ | Публичные дома и проститутки в Каламая: Как занимались сексом в Средневековом Таллинне(6)
Экскурсовод, сотрудник Таллиннского городского музея Юлия Корнеева в подкасте RusDelfi рассказала о своей "секскурсии" и раскрыла тайны порочной жизни Старого города.
Идеи создать экскурсию про секс, публичные дома и необычные истории города возникла после выставки "Порочный Таллинн" в Городском музее. "Мы решили, что кто, как не музей, должен поговорить на эту тему. Нам доверяют, мы основываемся на фактах, исторических справках", - говорит гид Юлия Корнеева.
Секскурсия - это прогулка по тем местам, где можно было встретить женщин легкого поведения. Например, в Средневековье "улицей красных фонарей" считалась улица Müürivahe, где сейчас кинотеатр "Сыпрус". "Проституткам нужно было себя как-то обозначать, очень часто они ставили к окну фонарь с красным светом, отсюда и пошло это название", - продолжает Корнеева.
По словам Юлии, в Средние века даже самые бедные слои общества могли себе позволить воспользоваться услугами девушки легкого поведения. "За один прием проститутка брала шесть марок. Для сравнения, извозчик за день зарабатывал 48 марок", - добавила экскурсовод.
Начиная с XIX века был целый список, кто мог содержать публичный дом. Например, это могла быть женщина только от 30 до 60 лет. Всех своих девушек нужно было проверять, отправлять к врачу. После сеанса нужно было проветривать комнату, мыться, менять белье.
Когда в Эстонию пришло лютеранство, пришлось запретить проституцию, правда, только в чертах города. "Всех проституток выслали за черту города - в Каламая, Тынисмяги. Они продолжили работу подальше от глаз священнослужителей, - говорит Корнеева. - Например, некоторых девушек обязывали носить в волосах колокольчики, чтобы издалека было слышно, что приближается проститутка".
В те времена люди верили в странные и изощренные вещи. Например, многие использовали афродизиаки - вещества, которые разжигают страсть, помогают раскрепоститься. Именно в Ратушной аптеке можно было купить эти "специи". "Мускатный орех использовали для соблазнения женщин. В XIII веке в Дании мужчины съедали мускатный орех. Он, естественно, не переваривался и выходил. Потом его нужно было найти, натереть и добавить в бокал вина женщины. После этого любая девушка сдавалась", - уточнила сотрудница музея. Также часто использовали гвоздику. Считалось, что она поможет забеременеть и непременно родится мальчик, тогда это было крайне важно.
Неверных тогда наказывали жестоко. "Если жену замечали в измене, то больше наказывали мужчину, ведь женщина считалась собственностью мужа. В качестве наказания делали следующее: неверной женщине нужно было выйти на Ратушную площадь вместе с любовником. Затем пройти по всему рынку, держа его за детородный орган. Это наказание было прописано в городском праве", - резюмировала Юлия Корнеева.
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