ПОДКАСТ | Публичные дома и проститутки в Каламая: Как занимались сексом в Средневековом Таллинне

Идеи создать экскурсию про секс, публичные дома и необычные истории города возникла после выставки "Порочный Таллинн" в Городском музее. "Мы решили, что кто, как не музей, должен поговорить на эту тему. Нам доверяют, мы основываемся на фактах, исторических справках", - говорит гид Юлия Корнеева.

Секскурсия - это прогулка по тем местам, где можно было встретить женщин легкого поведения. Например, в Средневековье "улицей красных фонарей" считалась улица Müürivahe, где сейчас кинотеатр "Сыпрус". "Проституткам нужно было себя как-то обозначать, очень часто они ставили к окну фонарь с красным светом, отсюда и пошло это название", - продолжает Корнеева.

По словам Юлии, в Средние века даже самые бедные слои общества могли себе позволить воспользоваться услугами девушки легкого поведения. "За один прием проститутка брала шесть марок. Для сравнения, извозчик за день зарабатывал 48 марок", - добавила экскурсовод.

Начиная с XIX века был целый список, кто мог содержать публичный дом. Например, это могла быть женщина только от 30 до 60 лет. Всех своих девушек нужно было проверять, отправлять к врачу. После сеанса нужно было проветривать комнату, мыться, менять белье.

Когда в Эстонию пришло лютеранство, пришлось запретить проституцию, правда, только в чертах города. "Всех проституток выслали за черту города - в Каламая, Тынисмяги. Они продолжили работу подальше от глаз священнослужителей, - говорит Корнеева. - Например, некоторых девушек обязывали носить в волосах колокольчики, чтобы издалека было слышно, что приближается проститутка".