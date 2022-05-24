ВИДЕО | В Ида-Вируской больнице тестируют систему видеоприема пациентов

Для врача видеоприем является более содержательным, чем телефонный звонок - врач может получить дополнительную информацию на основании видеоосмотра пациента.

"Мне важно видеть больного. Важно видеть его взгляд, мимику, походку, как он держится. Попросить его сделать движение, которое он не мог на первом визите. И так далее", - рассказала врач-невролог Ида-Вируской центральной больницы Пилле Летюка.

В системе видеоприема есть определенные требования: больной не может зарегистрироваться сам.

"Видео и телефонный прием — только повторные. И врач на первом, очном приеме может увидеть, что больной не готов к видеоприему", - пояснила Пилле Летюка.