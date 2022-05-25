Фигурное катание
25.05.2022, 09:02

ФОТО | Елизавета Туктамышева поделилась правилами отпуска

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Elizaveta Tuktamysheva
Elizaveta Tuktamysheva
ФОТО: Keystone Press Agency | Darryl Dyck

Серебряный призёр чемпионата мира – 2021, чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала фотографии с отдыха, который проводит вместе с подругой – серебряным призёром Олимпийских игр – 2022 в парном катании Евгенией Тарасовой.

Три правила отпуска:

не сидеть в номере;

наслаждаться закатом;

каждый день снорклить.

Ещё было правило, спать до обеда, но в итоге встаю каждый день в семь утра, чтобы побольше времени провести у воды и поплавать», — написала Туктамышева в Instagram.

25-летняя Елизавета Туктамышева не собирается завершать карьеру: восстановила четверной тулуп, который в сезоне-2022/2023 планирует добавлять в программах к тройному акселю.

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