ВИДЕО | Защитник сборной Дании в ярости клюшкой разбил стекло

К 59-й минуте счёт был 6:1 в пользу «Рыцарей Татры». При таком раскладе в плей-офф выходили именно словаки, а датчане покидали турнир, так как им нельзя было проигрывать с разницей в три или более шайбы. Раздосадованный Лауридсен чуть более чем за минуту до завершения матча со всей силы клюшкой ударил по заградительному стеклу и разбил его. За это защитник получил 10-минутное удаление.

В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Словакии и Дании. Встреча закончилась разгромной победой словацкой команды со счётом 7:1 (2:0, 3:0, 2:1), пишет Чемпионат.

Благодаря этому успеху сборная Словакии набрала 12 очков, сравнявшись с датчанами, и смогла пробиться в плей-офф. Дания же завершила своё выступление на турнире. Таким образом, датчане установили рекорд чемпионатов мира по хоккею по количеству очков, при котором команда не вышла в плей-офф по нынешней системе отбора. Дания набрала 12 очков.

Предыдущий рекорд принадлежал им же (2018), а также сборной Словакии (2018 и 2019) — 11 баллов. Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. Все четвертьфинальные матчи состоятся 26 мая.

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