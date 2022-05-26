Нос к носу с медведицей: рассказ очевидца

Медведей в живой природе я наблюдаю часто, бывает, что и несколько раз в год, но обычно вижу их из окна автомобиля или на более-менее приличном, то бишь безопасном, расстоянии, но чтобы так – нос к носу! Это случилось впервые.

Впрочем, вру, вспомнил: в третий раз, первый случился в далёком 1986 году на охоте. Тогда не повезло медведю, его череп как охотничий трофей теперь хранится у меня, где-то на антресолях. Второй - когда я возвращался с приятелем на авто с рыбалки. Встреченный медведь оказался каким-то странным: сидел на дороге, мешал проезду, не реагируя на сигналы, а потом, когда мы начали его подкармливать оставшимися бутербродами, и вовсе брал их буквально с рук. Вы не поверите, мы осмелели настолько, что дело дошло до совместного фотографирования, как сейчас сказали бы селфи, чуть не в обнимку с мишкой. Жаль, тогда не было цифровых камер. Но, снимок остался, валяется в архивах. Может, этот дружелюбный Топтыгин сбежал из цирка или не теми грибами закусил, подумал я тогда? Хотя мы сделали полную глупость, подкармливать медведей, тем самым приваживая их к людям нельзя ни в коем случае. И вот очередная встреча…

На сей раз все произошло настолько внезапно, что я не успел даже испугаться, только подумал: "Ну, вот и все… А какой кадр мог бы получиться!".

Символично, что как раз в этот день в Алутагузе, в Ида-Вирумаа проводилась так называемая "Бескровная охота", в которой, как сообщалось в анонсе на сайте RMK, будут принимать участие около 40 фотографов дикой природы. Была поставлена задача "запечатлеть характерную природу Северо-Восточной Эстонии и, если повезет, сфотографировать охотничье животное этого года – медведя".

Произошло все в том же месте, где три года тому назад мы с женой повстречали медведицу с тремя медвежатами, тогда до них было метров 50, и я успел сделать несколько снимков. Этот случай я описал на страницах блога здесь.