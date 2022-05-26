Нос к носу с медведицей: рассказ очевидца(2)
О том, чему может привести встреча в лесу с медведем - в материале природоведа Анатолия Тарасова в очередном блоге RMK на RusDelfi. Кстати, прочитать другие материалы блога о природе Эстонии можно на сайте RMK здесь.
Медведей в живой природе я наблюдаю часто, бывает, что и несколько раз в год, но обычно вижу их из окна автомобиля или на более-менее приличном, то бишь безопасном, расстоянии, но чтобы так – нос к носу! Это случилось впервые.
Впрочем, вру, вспомнил: в третий раз, первый случился в далёком 1986 году на охоте. Тогда не повезло медведю, его череп как охотничий трофей теперь хранится у меня, где-то на антресолях. Второй - когда я возвращался с приятелем на авто с рыбалки. Встреченный медведь оказался каким-то странным: сидел на дороге, мешал проезду, не реагируя на сигналы, а потом, когда мы начали его подкармливать оставшимися бутербродами, и вовсе брал их буквально с рук. Вы не поверите, мы осмелели настолько, что дело дошло до совместного фотографирования, как сейчас сказали бы селфи, чуть не в обнимку с мишкой. Жаль, тогда не было цифровых камер. Но, снимок остался, валяется в архивах. Может, этот дружелюбный Топтыгин сбежал из цирка или не теми грибами закусил, подумал я тогда? Хотя мы сделали полную глупость, подкармливать медведей, тем самым приваживая их к людям нельзя ни в коем случае. И вот очередная встреча…
На сей раз все произошло настолько внезапно, что я не успел даже испугаться, только подумал: "Ну, вот и все… А какой кадр мог бы получиться!".
Символично, что как раз в этот день в Алутагузе, в Ида-Вирумаа проводилась так называемая "Бескровная охота", в которой, как сообщалось в анонсе на сайте RMK, будут принимать участие около 40 фотографов дикой природы. Была поставлена задача "запечатлеть характерную природу Северо-Восточной Эстонии и, если повезет, сфотографировать охотничье животное этого года – медведя".
Произошло все в том же месте, где три года тому назад мы с женой повстречали медведицу с тремя медвежатами, тогда до них было метров 50, и я успел сделать несколько снимков. Этот случай я описал на страницах блога здесь.
Зная, что в этой местности много косолапых (однажды я обнаружил здесь даже берлогу) и близкий контакт с ними не входит в наши с супругой планы, для их отпугивания по приезде я несколько раз нажал на клаксон автомобиля. Как всегда, взяли с собой свистки. Остальное "вооружение" состояло из двух ножиков и небольшой лопатки. По дорожке стали углубляться в лес, для начала пару раз громко свистнув. Когда прошли буквально метров 100-150 от стоянки, я, скорее шутки ради, попросил супругу: "Марина, свистни-ка еще разок", просьба была выполнена, и тут же слева от себя метрах в двадцати мы услышали рычание и увидели зверя! Чуть поодаль за спиной у "мамаши" два медвежонка стремительно взбирались на высоченные деревья, то ли сосны, то ли осины, сейчас не вспомню.
Дальше случилось самое ужасное: медведица с ревом и открытой пастью бросилась в мою сторону! Я стоял, словно парализованный, но испуга у меня не было, в голове лишь мелькнула еще одна идиотская в этой ситуации мысль: "Эх, жаль я не достал раньше фотоаппарат из чехла…". Но тут произошло, на мой взгляд, невероятное: зверь буквально в двух метрах от меня сделал вираж и бросился в обратном направлении. Возможно, моя невозмутимость и присутствие духа в ту секунду и оказались спасительными в данной ситуации, ведь известно, что медведи могут нападать на людей в ответ на испуг. С другой стороны, медведица будет защищать своих деток даже ценой жизни. Я стоял, как вкопанная статуя, "в руках лопата", но не "в лучах заката", был полдень. Позже жена сказала, будто я что-то крикнул. Убейте – не помню. Желание продолжать поход по маршруту у нас резко пропало, Как говорится, не до жиру, поскорей бы унести ноги от этого места. Мы ретировались под аккомпанемент все еще доносящегося до нас рычания. Дважды в этом году мы были там, и всё заканчивалось благополучно. А в этот раз…
Популяция медведей в Эстонии составляет 700-800 особей. В Ида-Вирумаа, по моим наблюдениям, их становится всё больше и больше. Эстонским охотникам в 2021-м году выдали свыше 80 лицензий на отстрел зверей, но количество инцидентов с участием косолапых не уменьшается, в прошлом году их было зафиксировано около 250. Превалируют грабежи пасек (уничтожено свыше 600 ульев) и хранилищ силоса. Кажется, появились все основания для опасений – как бы дело не дошло до трагических исходов с людьми. Основная группа риска – грибники и сборщики ягод.
К примеру, недавно, в середине марта этого года в лесном массиве Жигуру (Восточная Латвия) медведь напал на сотрудника предприятия Латвийские государственные леса Latvijas valsts mezi –LVM (аналог нашего RMK). Вот как описывает случившееся латвийский "Делфи": "Нападение произошло в тот момент, когда работник исполнял свои служебные обязанности. Во время осмотра молодняка мужчина услышал писк. Чтобы напугать животное, сотрудник хлопнул в ладоши, и в этот момент из кустов выскочил взрослый медведь.
Пытаясь скрыться от нападения, мужчина решил спастись бегством, но упал. В этот момент медведь настиг жертву и укусил за ногу. Сотрудник LVM всё-таки смог отбиться от дикого зверя, запугивая его, пихая и издавая громкие крики. После этого раненый мужчина дошёл до машины и направился за помощью".
Кстати сказать, территория Латвии больше Эстонии, 64 589 квадратных километров против 45 226, но медведей на ней насчитывается значительно меньше – раз в десять.
Основные правила поведения для избегания встречи с медведями гласят: при передвижении по лесу шуметь, громко разговаривать, можно даже петь, одеваться в яркое. При близком контакте не смотреть зверю в глаза, это воспринимается им, как агрессия, ни в коем случае не убегать от него, а, медленно пятясь, тихо уходить подальше от этого места. Есть и более радикальные методы - использовать для отпугивания мохнатых хищников пиротехнику и светошумовые гранаты.
Представил встречу в лесу грибника, ягодника или туриста, обвешанного гранатами и петардами…
Предлагаются и, я бы сказал, совсем уж «экстравагантные» инструкции: увидев вблизи медведя, лечь на землю животом вниз, голову обхватить руками и замереть. Или ещё хлеще: постараться тихим голосом заговорить с медведем.
Ага, типа провести с ним воспитательную беседу или сеанс гипноза.
А уж если схватка состоялась, советуют использовать баллончик с перцовым газом, а также бить медведя в нос или ножом в глаз. Некоторые предлагают как можно быстрее забраться на дерево. Да уж, да уж…
Но, что бы ни советовали эксперты, надо осознавать, что встреча с хищниками в наших лесах вполне возможна. Конечно, надо постараться её избежать, однако необходимо быть готовым к любому развитию ситуации.
Еще одна любопытная деталь: подъезжая к "медвежьему краю", на дереве у дороги заметил игрушечного медвежонка. Непонятно, с какой целью ее там разместили. То ли это шутка, то ли…
В то же время подумалось, а что, может, в некоторых местах уже пора устанавливать знаки с табличками "Осторожно медведи!"?
Заключительным аккордом нашего путешествия стала рыбалка на Нарове – нет ничего лучше для успокоения и снятия стресса! Всем успехов, хорошего настроения и… берегите себя.