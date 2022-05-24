КОЛОНКА RusDelfi: Домашнее задание правительства на лето

С начала войны в Украине различные популярные эксперты часто высказывали мнение, что эта война не продлится долго. Реальность оказалась иной; видимо, объективно оценить ситуацию этим экспертам не под силу, и война длится уже третий месяц, и конца этому не видно.

Война не находилась в такой близости от к Эстонии с 1945 года, и поэтому для нас главным последствием этого конфликта является большое количество беженцев из Украины. Количество беженцев уже сравнимо с количеством жителей Пярну, который является четвертым городом в Эстонии по числу жителей. Сложилось впечатление, что эстонские чиновники очень долго относились к этому как к кратковременному явлению, которое, скорее всего, решится само по себе. В том числе, не особенно обращали внимание и на то, какие люди — с каким родным языком — прибывают сюда, и каковы, соответственно, их нужды.

Спустя некоторое время, когда беженцы в большинстве находились в разных гостиницах в Эстонии, стали возникать проблемы с жильем и обеспечением этих людей всем необходимым. И теперь слышны голоса, которые говорят, что эти люди предоставлены сами себе. Это очень тревожный знак, потому что по всем прогнозам осень в Эстонии в этом году будет сложной в экономическом отношении. Что же касается беженцев, по всей видимости, их проблемы окажутся еще болезненнее, потому что среди этих людей много несовершеннолетних детей, а это значит, что им нужно пойти в школу в Эстонии, и этот вопрос предстоит решить местной власти.

Мы все знаем, что значит 1 сентября для родителей, и сколько с этим связано забот и расходов. Поэтому нельзя надеяться, что эта проблема тоже как-нибудь решится сама собой. В такой ситуации, правительство не может отдыхать и бездействовать, оно должно придумать «план Б» для беженцев и готовиться к осени, чтобы не получилось как в прошлом году с коронавирусом и ценами на электроэнергию, когда эти проблемы стали неожиданностью для всего общества.