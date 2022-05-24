КОЛОНКА RusDelfi: Домашнее задание правительства на лето(4)
По всем признакам осень в Эстонии будет нелегкой. И правительство и общество должны быть готовы к этому.
С начала войны в Украине различные популярные эксперты часто высказывали мнение, что эта война не продлится долго. Реальность оказалась иной; видимо, объективно оценить ситуацию этим экспертам не под силу, и война длится уже третий месяц, и конца этому не видно.
Война не находилась в такой близости от к Эстонии с 1945 года, и поэтому для нас главным последствием этого конфликта является большое количество беженцев из Украины. Количество беженцев уже сравнимо с количеством жителей Пярну, который является четвертым городом в Эстонии по числу жителей. Сложилось впечатление, что эстонские чиновники очень долго относились к этому как к кратковременному явлению, которое, скорее всего, решится само по себе. В том числе, не особенно обращали внимание и на то, какие люди — с каким родным языком — прибывают сюда, и каковы, соответственно, их нужды.
Спустя некоторое время, когда беженцы в большинстве находились в разных гостиницах в Эстонии, стали возникать проблемы с жильем и обеспечением этих людей всем необходимым. И теперь слышны голоса, которые говорят, что эти люди предоставлены сами себе. Это очень тревожный знак, потому что по всем прогнозам осень в Эстонии в этом году будет сложной в экономическом отношении. Что же касается беженцев, по всей видимости, их проблемы окажутся еще болезненнее, потому что среди этих людей много несовершеннолетних детей, а это значит, что им нужно пойти в школу в Эстонии, и этот вопрос предстоит решить местной власти.
Мы все знаем, что значит 1 сентября для родителей, и сколько с этим связано забот и расходов. Поэтому нельзя надеяться, что эта проблема тоже как-нибудь решится сама собой. В такой ситуации, правительство не может отдыхать и бездействовать, оно должно придумать «план Б» для беженцев и готовиться к осени, чтобы не получилось как в прошлом году с коронавирусом и ценами на электроэнергию, когда эти проблемы стали неожиданностью для всего общества.
Придется решить, в какую школу пойдут дети украинских беженцев, и является ли хорошей альтернативой дистанционное обучение в украинской школе, в чем украинцы имеют большой опыт последние два года. Во многих эстонских школах есть опыт быстрой подготовки учеников для эстонской школьной системы. Например, некоторые школы проводят летом короткие курсы для учеников, чтобы они могли справиться с уклоном в изучение языков или реальных предметов. Такая возможность тоже должна быть рассмотрена.
И, в первую очередь, необходимо выяснить, какой родной язык у детей прибывших украинских беженцев. Главное не потратить это лето впустую и избежать неприятных сюрпризов, которые, на самом деле, можно было прогнозировать.