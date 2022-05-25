За рубежом
25.05.2022, 09:35

ВИДЕО | Как Владимир Зеленский изменился за три месяца войны

 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
ФОТО: ZUMAPRESS.com | ZUMAPRESS.com

Перед войной на Западе полагали, что Киев будет взят за несколько дней. А в России, вероятно, надеялись, что президент Украины сбежит из столицы.

Но прошло три месяца, Украина сражается, Киев выстоял, а Владимир Зеленский — один из самых известных политиков мира. «Медуза» собрала его главные выступления с начала войны, чтобы показать, как его изменило российское вторжение.

Смотрите видео!

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