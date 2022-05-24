В Эстонии растет гриб, продлевающий молодость?(5)
Саркосома шаровидная редкий, а в условиях Эстонии, можно сказать, и редчайший гриб, оттого и находится под охраной. О его уникальных лечебных и косметических свойствах ходят легенды, неслучайно в народе гриб называют ни много ни мало молодильным, а прозрачную студенисто-маслянистую жидкость, находящуюся внутри, некоторые и вовсе считают эликсиром бессмертия.
Подробнее - в материале природоведа Анатолия Тарасова в очередном блоге RMK на RusDelfi. Кстати, прочитать другие материалы блога о природе Эстонии можно на сайте RMK здесь.
Понятное дело, находка саркосомы является вожделенной мечтой не только микологов, но и аматеров, или, как сейчас принято выражаться, продвинутых грибников. В первой декаде мая этого года мне посчастливилось столкнуться с целой колонией саркосомы, состоящей из трех десятков "бочонков" земляного масла (ещё одно народное название чудо-гриба). Но, обо всём по порядку.
Саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum) – весенний гриб, появляется буквально с первыми снежными проталинами, у нас это происходит, как правило, в середине апреля. Растёт группами до конца мая на хвойном опаде и среди мхов в смешанных и хвойных лесах, предпочитая старые ельники.
В моем случае саркосомы как раз и росли среди столетних елей. Скажем честно, не много таковых осталось нынче в наших лесах.
Тело гриба шаровидно-усеченое, бочковидное, мешковидное с бархатистой оболочкой темно-коричневого или кофейного цвета. Сверху блестящая черная или матовая "крышечка", под которой находится желейная прозрачная масса. Гриб без ножки, мягкий на ощупь. В высоту может достигать 5-10 сантиметров , при диаметре от 3 и более сантиметров.
Во многих авторитетных справочниках указывается, что саркосома несъедобна, тем не менее некоторые "товарищи", которые нам вовсе не товарищи, умудряются уминать эти бесценные грибы с картошечкой, как говорится, за милую душу. Даже название придумали блюду – саркосомник. Это совершенно недопустимо! Давайте всё же соблюдать законы и бережно относиться к краснокнижным растениям или грибам.
Тут к месту стоит упомянуть высказывание одного древнекитайского лекаря, который утверждал, что грибы - это не еда, грибы - это лекарство! Вот по этой части саркосома сильно преуспела. В перечне ее полезных свойств народные медики указывают на способность "земляного масла" снимать усталость, укреплять иммунитет, оказывать благотворное действие на работу мозга, избавлять от болезней желудочно-кишечного тракта и органов пищеварения, укреплять рост волос, лечить суставы, разглаживать морщины и так далее. Есть данные о способности саркосомы шаровидной бороться с раковыми клетками.
Сдается мне, что чешский писатель Карел Чапек неплохо разбирался в микологии и сюжет его известной пьесы "Средство Макрополуса", написанной в 1922 году и построенный вокруг "секрета вечного нестарения", бессмертия и "принудительного долголетия", был навеян грибами. Но не теми, о которых сейчас подумали некоторые. Не иначе, тут без саркосомы не обошлось. Точно!
Кстати, уникальный состав аминокислот земляного масла позволяет лечить самые разнообразные заболевания. Земляное масло без вкуса и запаха, пожалуй, наиболее точно напоминает белок куриного яйца или берёзовый сок.
И наконец, последнее. Залогом сохранения редких и краснокнижных грибов является сохранение мест их обитания. А за сбор этих видов взимается штраф.