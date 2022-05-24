В Эстонии растет гриб, продлевающий молодость?

Понятное дело, находка саркосомы является вожделенной мечтой не только микологов, но и аматеров, или, как сейчас принято выражаться, продвинутых грибников. В первой декаде мая этого года мне посчастливилось столкнуться с целой колонией саркосомы, состоящей из трех десятков "бочонков" земляного масла (ещё одно народное название чудо-гриба). Но, обо всём по порядку.

Саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum) – весенний гриб, появляется буквально с первыми снежными проталинами, у нас это происходит, как правило, в середине апреля. Растёт группами до конца мая на хвойном опаде и среди мхов в смешанных и хвойных лесах, предпочитая старые ельники.

В моем случае саркосомы как раз и росли среди столетних елей. Скажем честно, не много таковых осталось нынче в наших лесах.

Тело гриба шаровидно-усеченое, бочковидное, мешковидное с бархатистой оболочкой темно-коричневого или кофейного цвета. Сверху блестящая черная или матовая "крышечка", под которой находится желейная прозрачная масса. Гриб без ножки, мягкий на ощупь. В высоту может достигать 5-10 сантиметров , при диаметре от 3 и более сантиметров.

Во многих авторитетных справочниках указывается, что саркосома несъедобна, тем не менее некоторые "товарищи", которые нам вовсе не товарищи, умудряются уминать эти бесценные грибы с картошечкой, как говорится, за милую душу. Даже название придумали блюду – саркосомник. Это совершенно недопустимо! Давайте всё же соблюдать законы и бережно относиться к краснокнижным растениям или грибам.