Почему Балтийскую железную дорогу раньше называли "апельсиновой"?

5 ноября 1870 года на станцию Нарва прибыли строительные поезда из Ревеля и Петербурга. В Нарве на праздничной церемонии выступил барон Александр фон дер Пален, а также была торжественно открыта Балтийская железная дорога. Эта дата считается датой рождения ширококолейной эстонской железной дороги. Как же все начиналось?

В середине XIX века барон Александр фон Штиглиц, "отец" банковского дела России , строитель российских железных дорог и владелец суконной мануфактуры в Ивангородском форштадте Нарвы, лоббировал свои интересы перед императором, чтобы построить железную дорогу в Нарву для быстрой доставки хлопка из Средней Азии на свою мануфактуру.

Александр II пошел на встречу Штиглицу и были выделены деньги на ее строительство. Говорят, императорская семья была в долгу перед Штиглицом, так как он взял на воспитании внебрачную дочь великого князя Михаила Павловича и воспитал, как своего ребенка.

Протяженность линии составила 390 верст 155 саженей, она связала порты Ревель и Балтийский порт на Балтике с Санкт-Петербургом и линией Николаевской железной дороги. Балтийская железная дорога проходила по территории Петербургской и Эстляндской губерний. Во время прокладки дороги в Ревеле был построен знаменитый железнодорожный вокзал, как главная станция Балтийской железной дороги, откуда и происходит название Балтийского вокзала. В Нарве также появился железнодорожный вокзал, который был деревянный и, конечно, не такой величественный, как в Таллинне. Он просуществовал в Нарве долгие годы.

Балтийскую железную дорогу стали еще называть "апельсиновой", так как из Балийского порта (современный Палдиски), в самые кратчайшие сроки к императорскому столу в Петербург доставлялись апельсины, бананы, и многие другие колониальные товары.