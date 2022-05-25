Я стала ощущать ненависть к месту работы: история сотрудницы H&M

В этом плане работа симпатична, ведь работать могут все, независимо от пола, цвета кожи и прочих факторов. Компания принимает всех и никого не ущемляет.

На самом деле работа подобна моде, которую она пропагандирует. Очень часто меняется состав коллектива, никто надолго не задерживается. Для меня это также временная работа, которая помогла мне финансово в нужный момент и особых умений для ее выполнения не нужно. Кто может работать в H&M? Каковы условия?

Как ты оказалась в H&M и что тебя держало в данной компании?

В итоге стала ощущать определенную ненависть к данному месту работы, но я понимала, что изменить ничего я не смогу. Наверное, правильно будет сказать, что я смирилась с тем, как проходила работа. Я перестала чувствовать себя полезной и механически продолжала работать.

Коллектив сам хороший, работает молодежь, но нет сплоченности. Обычно, во всех компаниях есть корпоративы и праздники для сотрудников, но тут H&M выделяется. Я знаю, что летом проходит один сбор, но лично не участвовала. В остальном, никто не проявляет инициативу, все просто делают свою работу и уходят домой.

Сначала мне нравилось, я увлеклась одеждой, стилем и лозунгом про переработку одежды, но позже я поняла, что это больше иллюзия. Да, H&M занимается переработкой, но на это требуется большие объемы энергии и природа все равно страдает. Вещей приходит постоянно много и цепочку потребления невозможно остановить. Также переработанные вещи имеют довольно низкое качество. Я уже не говорю о потреблении одежды, ведь ее привозится и продается столько, что становится страшно.

Масс-маркет. Моя личная ассоциация соответствует McDonald’s. H&M - это как общепит, только в сфере одежды. Постоянный поток людей разных возрастов и с разными ценностями.

Как бы ты охарактеризовала сеть, в которой работала и насколько тебе симпатична была твоя работа?

Слышали ли вы о таком понятии как “fast fashion” ? Одним из брендов, которые можно так назвать, является H&M. Чем живет этот магазин и какие у него ценности? И какие подводные камни встретятся на вашем пути, если вы решите стать сотрудником этого магазина? На эти вопросы ответит бывший работник магазина Елизавета.

Коллектив сам хороший, работает молодежь, но нет сплоченности. Обычно, во всех компаниях есть корпоративы и праздники для сотрудников, но и тут HM выделяется. Я знаю, что летом проходит один сбор, но лично не участвовала. В остальном никто не проявляет инициативу, все просто делают свою работу и уходят домой.



Как проходит работа? Какая рутина у работников?

Работают все зачастую на пол ставки, график очень скользящий. Рабочий день у всех начинается по-разному. Очень сильный разброс по началу смены, кто-то может начать ее в 7 утра, кто-то в 16.00. Смена длится до 8 часов. Чем выше ставка, тем больше дней по 8 часов. Обычно смены по 4, 5 и 6 часов.

Основные наши задачи - принять и разобрать новый товар, повесить защиту, развесить по залу, обслужить на кассе, уборка за клиентами. Работа хаотична, ведь нет четкого плана, все работники универсальны.



Кому бы ты посоветовала идти в H&M, а кому нет?

Сразу бы посоветовала не идти тем, у кого нестабильная психика, вы только добьете себя. Работа для тех, кто физически и морально силен, уравновешен и жизнерадостен. После нескольких рабочих дней подряд мне хотелось побыть в тишине и спокойствии, поэтому рассчитывайте на постоянную спешку, суматоху.

Какие бы ты выделила плюсы у такой работы?

Меня радовал график, поскольку можно договориться с начальством. Внешний вид свободный, мы сами выбираем рабочую форму. Работа одиночная и каждый работает в своем темпе.



А какие есть минусы?

Негатива, увы, больше. Расстраивает зарплата, нет бонусной системы и компенсации по здоровью. Постоянные новые работники тоже напрягают - только одного обучил, и тут приходит на его место второй. Коллектив очень разнообразный, но большинство - расстроенные и убитые своей работой.

С одной стороны, у нас нет формы и это хорошо, но с другой стороны, H&M мог бы выдавать хотя бы одежду своего бренда. Каждый одевается сам как может и у меня был случай, когда у меня спросили про мой образ, я прямо ответила, что это вещи не из HM, на что клиент удивился.