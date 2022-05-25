Я стала ощущать ненависть к месту работы: история сотрудницы H&M
Нина Солопушкина продолжает делиться с читателями RusDelfi секретами профессий, которые нас окружают. В своей серии интервью девушка подробно разговаривает о плюсах и минусах той или иной работы с теми, кто знает об этом не понаслышке. В данном тексте автор блога узнала мнение сотрудницы H&M о ее месте работы.
Слышали ли вы о таком понятии как “fast fashion” ? Одним из брендов, которые можно так назвать, является H&M. Чем живет этот магазин и какие у него ценности? И какие подводные камни встретятся на вашем пути, если вы решите стать сотрудником этого магазина? На эти вопросы ответит бывший работник магазина Елизавета.
Как бы ты охарактеризовала сеть, в которой работала и насколько тебе симпатична была твоя работа?
Масс-маркет. Моя личная ассоциация соответствует McDonald’s. H&M - это как общепит, только в сфере одежды. Постоянный поток людей разных возрастов и с разными ценностями.
Сначала мне нравилось, я увлеклась одеждой, стилем и лозунгом про переработку одежды, но позже я поняла, что это больше иллюзия. Да, H&M занимается переработкой, но на это требуется большие объемы энергии и природа все равно страдает. Вещей приходит постоянно много и цепочку потребления невозможно остановить. Также переработанные вещи имеют довольно низкое качество. Я уже не говорю о потреблении одежды, ведь ее привозится и продается столько, что становится страшно.
Коллектив сам хороший, работает молодежь, но нет сплоченности. Обычно, во всех компаниях есть корпоративы и праздники для сотрудников, но тут H&M выделяется. Я знаю, что летом проходит один сбор, но лично не участвовала. В остальном, никто не проявляет инициативу, все просто делают свою работу и уходят домой.
В итоге стала ощущать определенную ненависть к данному месту работы, но я понимала, что изменить ничего я не смогу. Наверное, правильно будет сказать, что я смирилась с тем, как проходила работа. Я перестала чувствовать себя полезной и механически продолжала работать.
Как ты оказалась в H&M и что тебя держало в данной компании?
На самом деле работа подобна моде, которую она пропагандирует. Очень часто меняется состав коллектива, никто надолго не задерживается. Для меня это также временная работа, которая помогла мне финансово в нужный момент и особых умений для ее выполнения не нужно.
Кто может работать в H&M? Каковы условия?
В этом плане работа симпатична, ведь работать могут все, независимо от пола, цвета кожи и прочих факторов. Компания принимает всех и никого не ущемляет.
Коллектив сам хороший, работает молодежь, но нет сплоченности. Обычно, во всех компаниях есть корпоративы и праздники для сотрудников, но и тут HM выделяется. Я знаю, что летом проходит один сбор, но лично не участвовала. В остальном никто не проявляет инициативу, все просто делают свою работу и уходят домой.
Как проходит работа? Какая рутина у работников?
Работают все зачастую на пол ставки, график очень скользящий. Рабочий день у всех начинается по-разному. Очень сильный разброс по началу смены, кто-то может начать ее в 7 утра, кто-то в 16.00. Смена длится до 8 часов. Чем выше ставка, тем больше дней по 8 часов. Обычно смены по 4, 5 и 6 часов.
Основные наши задачи - принять и разобрать новый товар, повесить защиту, развесить по залу, обслужить на кассе, уборка за клиентами. Работа хаотична, ведь нет четкого плана, все работники универсальны.
Кому бы ты посоветовала идти в H&M, а кому нет?
Сразу бы посоветовала не идти тем, у кого нестабильная психика, вы только добьете себя. Работа для тех, кто физически и морально силен, уравновешен и жизнерадостен. После нескольких рабочих дней подряд мне хотелось побыть в тишине и спокойствии, поэтому рассчитывайте на постоянную спешку, суматоху.
Какие бы ты выделила плюсы у такой работы?
Меня радовал график, поскольку можно договориться с начальством. Внешний вид свободный, мы сами выбираем рабочую форму. Работа одиночная и каждый работает в своем темпе.
А какие есть минусы?
Негатива, увы, больше. Расстраивает зарплата, нет бонусной системы и компенсации по здоровью. Постоянные новые работники тоже напрягают - только одного обучил, и тут приходит на его место второй. Коллектив очень разнообразный, но большинство - расстроенные и убитые своей работой.
С одной стороны, у нас нет формы и это хорошо, но с другой стороны, H&M мог бы выдавать хотя бы одежду своего бренда. Каждый одевается сам как может и у меня был случай, когда у меня спросили про мой образ, я прямо ответила, что это вещи не из HM, на что клиент удивился.
Плюс, работа морально истощает. Но это зависит от посетителей, ведь они создают рабочую атмосферу. Очень много неадекватных, пьяных и агрессивных. Мне рассказывали, что кабинки для переодевания могут использовать как туалеты!
А если еще и в коллективе все напряженные, то тогда остается надеяться на свой внутренний позитив и веру в лучшее.
Много ли платят?
Конечно, это не зарплата мечты. Каждый год работники проходят определенный опросник и стабильно указывают, что повышение зарплаты очень требуется. Работник получает почасовую оплату, без каких либо бонусов. По данным CV keskus, зарплата в час составляет 5.25 евро. Плюс по зарплате все должности в магазине особо не отличаются, и это расстраивает. При этом работа в магазине устроена так, что начальник может выполнять обязанности обычного работника, но естественно, никто об этом заранее не скажет.
Насколько, по-твоему, качественная и экологичная одежда в этом магазине?
Я очень позитивно относилась к вещам из H&M. Однако с каждой новой покупкой я больше понимала, что подобные вещи быстро изнашиваются, заставляя тебя снова идти и что-то покупать. Я замечала, что вещи из магазина опять несутся обратно на переработку в этот же магазин. Цены тоже неоправданны. У бренда нет особой истории и нет высокого качества. Не понимаю, как люди покупают футболки за 15-20 евро, это же издевательство над кошельком.
Учат ли вас комбинировать вещи? И как оформляются стеллажи с одеждой?
Оформлением магазина занимается отдельный работник. При получении товара мы разносим все, как сами можем. Потом этот работник уже разносит все по своим местам.
Никаких обучений нет. Тут больше работает личное чувство стиля и умение распределять одежду на категории, цвет, фасон и так далее.
В Москве несколько лет назад был скандал - оказалось, что вещи, собранные для переработки, продавались на Авито. Как происходит переработка в Эстонии?
Работники не осведомлены, куда едет одежда после ее сдачи в магазин. Я говорила ранее, что экологичность стоит под вопросом. Вообще сдают много одежды, люди приходили при мне с кучами пакетов. Им это выгодно, ведь за это дается скидка, но мало кто задумывается о том, что пользы для природы может и не быть.
Кстати, в магазине есть отдельный отдел с переработанной одеждой - conscious. Но увы, как показывает мой опыт, такие вещи не особо долго будут в гардеробе, их время носки очень скоротечно.
Что чаще всего покупают?
Все зависит от сезона. Осенью есть акция для школьников, в ходе которой нужно набрать на определенную сумму одежду и потом появляется скидка в размере 20-30%. Очень любят брать так же 3 товара по цене 2. Носки, детские вещи, отдел basic и divided - самые распространенные среди клиентов.
Советы будущим работникам. Что стоит делать, что не стоит?
Это скорее временная работа и это надо осознавать. Стоит помнить, что будет много трудностей и особенно в отношении клиентов. Инициативность в этой работе должна быть бешеная.