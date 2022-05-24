Мнение
24.05.2022, 11:00

Письмо читателя: образование на эстонском языке подстегнет интеграцию?

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Алексей Шлендухов, учитель истории школы Колкья
Jaan Tõnisson
Jaan Tõnisson
ФОТО: Ekspress Meedia | Argo Ingver

Угаснет ли русскоязычное образование в Эстонии, и нужно ли ускорить этот процесс? Насколько сегодняшняя эстонизация похожа на русификацию эстоноязычного населения в 19 веке? На эти темы рассуждал читатель RusDelfi, Алексей Шлендухов, учитель истории в школе Колкья.

В последнее время много говорят о переводе русских школ на эстонский язык обучения. Даже новообразованная и такая милая на первых порах партия, как Eesti 200, все рецепты будущего сводит к «единой эстонской школе». Похоже, эстонизация образования видится некоторым отчаявшимся политикам этакой священной коровой, призванной, наконец-то, вытащить из трясины воз интеграции.

Однажды поймал себя на мысли, что на уроках истории испытываю трудности с русификацией Прибалтики на излете эпохи Романовых. Возникают, знаете ли, недвусмысленные параллели. А сметливые дети тут как тут: норовят огорошить учителя каверзным и «неполиткорректным» вопросом:

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