24.05.2022, 11:00
Письмо читателя: образование на эстонском языке подстегнет интеграцию?(23)
ФОТО: Ekspress Meedia | Argo Ingver
Угаснет ли русскоязычное образование в Эстонии, и нужно ли ускорить этот процесс? Насколько сегодняшняя эстонизация похожа на русификацию эстоноязычного населения в 19 веке? На эти темы рассуждал читатель RusDelfi, Алексей Шлендухов, учитель истории в школе Колкья.
В последнее время много говорят о переводе русских школ на эстонский язык обучения. Даже новообразованная и такая милая на первых порах партия, как Eesti 200, все рецепты будущего сводит к «единой эстонской школе». Похоже, эстонизация образования видится некоторым отчаявшимся политикам этакой священной коровой, призванной, наконец-то, вытащить из трясины воз интеграции.