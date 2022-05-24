Письмо читателя: образование на эстонском языке подстегнет интеграцию?

В последнее время много говорят о переводе русских школ на эстонский язык обучения. Даже новообразованная и такая милая на первых порах партия, как Eesti 200, все рецепты будущего сводит к «единой эстонской школе». Похоже, эстонизация образования видится некоторым отчаявшимся политикам этакой священной коровой, призванной, наконец-то, вытащить из трясины воз интеграции.