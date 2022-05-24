ВИДЕО | Российская пропаганда снова угрожает Западу: "или мы победим, или это закончится совсем плохо для всего человечества"

По ее словам, отчуждение России и Запада — это навсегда, и «к этой новой» жизни нужно просто привыкнуть. «Я не могу больше слушать это нытье, что детей жалко. Вот в чем вам жалко детей? [...] А вот людям многим жалко, что они теперь не будут учиться на западе, что перед ними теперь не будет открыт этот дивный новый мир, что они теперь будут немного закрытее. Я им говорю: послушайте люди, радоваться нужно! Этот дивный новый мир с такой скоростью курьерского поезда несется в ад, что через десять лет вы скажете спасибо огромное за то, что мой ребенок никогда не учился на западе и у него больше не будет такого шанса, потому что по крайней мере он останется моим ребенком и нормальным человеком».