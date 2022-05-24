ВИДЕО | Российская пропаганда снова угрожает Западу: "или мы победим, или это закончится совсем плохо для всего человечества"
Прокремлевская журналистка Маргарита Симоньян заявила, что войну либо выиграет Россия, либо "это закончится плохо для всех". Также она сказала, что противостояние Запада и РФ -это навсегда.
«Все они верят, что мы обязательно проиграем, а запад обязательно победит. Не понимая, что это невозможно. Это просто невозможно, так не будет. Это или закончится совсем плохо для всего человечества, или мы победим. Третьего не дано», - заявила Симоньян.
По ее словам, отчуждение России и Запада — это навсегда, и «к этой новой» жизни нужно просто привыкнуть. «Я не могу больше слушать это нытье, что детей жалко. Вот в чем вам жалко детей? [...] А вот людям многим жалко, что они теперь не будут учиться на западе, что перед ними теперь не будет открыт этот дивный новый мир, что они теперь будут немного закрытее. Я им говорю: послушайте люди, радоваться нужно! Этот дивный новый мир с такой скоростью курьерского поезда несется в ад, что через десять лет вы скажете спасибо огромное за то, что мой ребенок никогда не учился на западе и у него больше не будет такого шанса, потому что по крайней мере он останется моим ребенком и нормальным человеком».
Издание Daily Mail, комментируя выступление Симоньян, отмечает, что сама она училась за границей.