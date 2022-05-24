Тренер датчан: канадцы вышли на разминку полунаглые, не были готовы к началу игры

«Перед матчем я сказал игрокам, что канадцы вышли на разминку через 5-6 минут после нас, немного полунаглые и катаясь «на одном коньке». Конечно, они не были готовы к такому началу матча. А мы — да. Обыграть Канаду в матче чемпионата мира — это историческое событие, но прежде чем слишком много говорить об этом, нужно посмотреть в перспективе. Чем я так счастлив и горжусь, так это трудолюбием в каждом матче. Когда вы усердно работаете, с вами случаются подобные вещи», — цитирует Элерса TV2.