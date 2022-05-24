Шок! Тренер избивал 12-летнюю фигуристку. Он признал вину и получил всего 3 года тюрьмы

На этой неделе закончилось дело бывшего тренера по фигурному катанию Андрея Береховского. Информация о судебном процессе появилась на новостном портале ClickOrlando. Тренер работал на катке «Ice Factory» в Киссимми (штат Флорида). Его обвиняют по трем пунктам в нанесении побоев на сексуальной почве. Жертвы не назвали своих имен, выбрав анонимность, так как продолжают свою деятельность на территории страны, пишет Sport24.ru.

Началось все в 2019 году, когда одна из пострадавших впервые заявила о домогательствах. Некоммерческая организация SafeSport, занимающаяся прекращением злоупотреблений в спорте, признала Береховского «не имеющим права» тренировать или участвовать в любых Олимпийских или Паралимпийских соревнованиях по фигурному катанию в США. Американская федерация удовлетворила жалобу и разместила дисциплинарное взыскание на сайте организации.

В прошлом году Береховский признал вину в первый раз. Тогда жертва зачитала его показания в суде, но дело никак не продвинулось. Судья посчитала это недостаточным, поэтому процесс был продолжен. Спустя год тренер признался в еще одном пункте обвинения.

Согласно судебным протоколам, Береховский тренировал подающих надежды суперзвезд фигурного катания на катке и жил в Уиндермире. По данным следователей из Офиса шерифа округа Ориндж, именно там в 2005 году специалист совершил сексуальное насилие по крайней мере над одной спортсменкой. Тогда девочке было всего 12 лет.

Береховский признался, что в то время был одним из основных опекунов ребенка. Тренер обещал месяц бесплатного обучения в школе за молчание, поэтому дело не заводилось так долго. Береховскому грозило 30 лет тюремного заключения, но судья Рене Рош согласилась на сделку — признание вины взамен на три года в тюрьме с учетом уже отбытого срока, если Береховский признает себя виновным по одному из трех пунктов обвинения в нанесении побоев на сексуальной почве.