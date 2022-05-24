Шок! Тренер избивал 12-летнюю фигуристку. Он признал вину и получил всего 3 года тюрьмы(2)
О сексуальном насилии в спорте говорят крайне мало. Большинство жертв не признаются в таком опыте, а если и заявляют об этом, то спустя долгое время. Многие не готовы называть свои имена, потому что тема сексуального насилия все еще табуирована. Если насилие случается с совсем юными спортсменками, то дать показания они могут только с наступлением совершеннолетия, когда будут уверены в своей безопасности.
На этой неделе закончилось дело бывшего тренера по фигурному катанию Андрея Береховского. Информация о судебном процессе появилась на новостном портале ClickOrlando. Тренер работал на катке «Ice Factory» в Киссимми (штат Флорида). Его обвиняют по трем пунктам в нанесении побоев на сексуальной почве. Жертвы не назвали своих имен, выбрав анонимность, так как продолжают свою деятельность на территории страны, пишет Sport24.ru.
Началось все в 2019 году, когда одна из пострадавших впервые заявила о домогательствах. Некоммерческая организация SafeSport, занимающаяся прекращением злоупотреблений в спорте, признала Береховского «не имеющим права» тренировать или участвовать в любых Олимпийских или Паралимпийских соревнованиях по фигурному катанию в США. Американская федерация удовлетворила жалобу и разместила дисциплинарное взыскание на сайте организации.
В прошлом году Береховский признал вину в первый раз. Тогда жертва зачитала его показания в суде, но дело никак не продвинулось. Судья посчитала это недостаточным, поэтому процесс был продолжен. Спустя год тренер признался в еще одном пункте обвинения.
Согласно судебным протоколам, Береховский тренировал подающих надежды суперзвезд фигурного катания на катке и жил в Уиндермире. По данным следователей из Офиса шерифа округа Ориндж, именно там в 2005 году специалист совершил сексуальное насилие по крайней мере над одной спортсменкой. Тогда девочке было всего 12 лет.
Береховский признался, что в то время был одним из основных опекунов ребенка. Тренер обещал месяц бесплатного обучения в школе за молчание, поэтому дело не заводилось так долго. Береховскому грозило 30 лет тюремного заключения, но судья Рене Рош согласилась на сделку — признание вины взамен на три года в тюрьме с учетом уже отбытого срока, если Береховский признает себя виновным по одному из трех пунктов обвинения в нанесении побоев на сексуальной почве.
В отдельном гражданском иске утверждается, что Береховский насильно целовал и сексуально домогался 12-летней девочки в то время, когда он был ее единственным опекуном.
По решению суда бывший тренер зарегистрируется как сексуальный маньяк и сдаст свои российский и американский паспорта. После освобождения из тюрьмы Береховский будет отбывать 10 лет условно за сексуальное преступление с электронным устройством наблюдения, прикрепленным к нему в течение всего испытательного срока.
В фигурном катании это один из немногих случаев сексуального насилия, который в итоге дошел до суда. Но даже здесь мы видим, что за такое преступление тренеру дают всего три года колонии, потому что он публично признал вину. Многие тренеры используют свои полномочия и власть в негативном ключе. Благодаря таким открытым делам и помощи общественности можно избежать большого количества прецедентов.
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