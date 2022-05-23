ВИДЕО | Итоги одиннадцатого дня: Дания впервые обыграла Канаду, казахи сохранили место в дивизионе(2)
23 мая прошел одиннадцатый игровой день чемпионата мира по хоккею (в Хельсинки и Тампере). В этот день состоялись четыре встречи: по две в рамках групп А и В.
Группа А
Казахстан — Италия (5:2)
Сборная Казахстана по хоккею обыграла Италию в заключительном для команд матче чемпионата мира 2022 года со счётом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кёртис Валк, Валерий Орехов, Алихан Асетов, Роман Старченко и Никита Михайлис. У итальянцев голы забили Брэндон Макнелли и Диего Костнер.
Сборная Казахстана сохранила место в элитном дивизионе чемпионата мира, сумев занять седьмое место в группе А. В активе подопечных Юрия Михайлиса одна победа в семи матчах, они набрали три балла. Итальянцы завершили выступление на последней, восьмой строчке, набрав всего одно очко. Сборная Италии покинула элитный дивизион, пишет Чемпионат.
Канада — Дания (2:3)
Сборная Дании одержала победу над командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 3:2. Датская сборная одержала первую победу над Канадой в рамках чемпионатов мира по хоккею. До этого в XXI веке сборные встречались на чемпионате мира пять раз, Канада сумела одержать пять побед. Отметим, что первый матч в истории на турнире Дания провела именно с канадской командой в 1949 году, уступив ей со счётом 0:47.
Датчане в настоящий момент занимают третье место в турнирной таблице группы А, заработав 12 баллов после шести матчей. Идентичные показатели имеет Канада, которая расположилась на четвёртой строчке. В заключительных матчах группового этапа Дания сыграет со Словакией (24 мая, 16:20), канадцы — с Францией (24 мая, 20:20).
Группа В
США — Чехия 0:1
Сборная Чехии по хоккею одержала победу над командой США в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Единственный гол в игре на восьмой минуте забил нападающий Матей Блюмель, ему ассистировал Гинек Зогорна. Чешская сборная заработала 13 баллов после шести сыгранных встреч и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы В. Американцы занимают четвёртое место, отставая от Чехии на три очка.
В заключительных встречах сборная США сыграет с командой Норвегии. Матч состоится завтра, 24 мая, стартовое вбрасывание — в 16:20. Чехия в последнем матче группового этапа сыграет с Финляндией (24 мая, 20:20). Отметим, что благодаря этой победе чехи обеспечили себе выход в плей-офф.
Австрия — Великобритания (5:3)
Сборная Австрии одержала победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 5:3 (0:1, 0:1, 5:1).
Британцы сумели открыть счёт на 20-й минуте в большинстве, отличился Мэттью Майерс. На 22-й минуте удвоил преимущество Великобритании форвард Роберт Дауд. На 45-й минуте одну шайбу в большинстве отыграл Али Вуковиц. Через 1,5 минуты подопечные Питера Рассела забросили третью шайбу благодаря усилиям Кейда Нилсона. Затем сборная Австрии забила три гола подряд. На 48-й минуте отметился Доминик Хайнрих, через три минуты сравнял счёт Беньямин Нисснер, а на 59-й минуте впервые в матче вперёд австрийцев вывел Томас Раффль. Пятую шайбу в ворота Бена Боунса отправил Петер Шнайдер.
Сборная Австрии заняла седьмое место в группе и осталась в элитном дивизионе. Великобритания заняла восьмую строчку в группе В и сыграет в следующем году в первом дивизионе.
Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.
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