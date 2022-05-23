ВИДЕО | Итоги одиннадцатого дня: Дания впервые обыграла Канаду, казахи сохранили место в дивизионе

Группа А

Казахстан — Италия (5:2)

Сборная Казахстана по хоккею обыграла Италию в заключительном для команд матче чемпионата мира 2022 года со счётом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кёртис Валк, Валерий Орехов, Алихан Асетов, Роман Старченко и Никита Михайлис. У итальянцев голы забили Брэндон Макнелли и Диего Костнер.

Сборная Казахстана сохранила место в элитном дивизионе чемпионата мира, сумев занять седьмое место в группе А. В активе подопечных Юрия Михайлиса одна победа в семи матчах, они набрали три балла. Итальянцы завершили выступление на последней, восьмой строчке, набрав всего одно очко. Сборная Италии покинула элитный дивизион, пишет Чемпионат.

Канада — Дания (2:3)

Сборная Дании одержала победу над командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года со счётом 3:2. Датская сборная одержала первую победу над Канадой в рамках чемпионатов мира по хоккею. До этого в XXI веке сборные встречались на чемпионате мира пять раз, Канада сумела одержать пять побед. Отметим, что первый матч в истории на турнире Дания провела именно с канадской командой в 1949 году, уступив ей со счётом 0:47.

Датчане в настоящий момент занимают третье место в турнирной таблице группы А, заработав 12 баллов после шести матчей. Идентичные показатели имеет Канада, которая расположилась на четвёртой строчке. В заключительных матчах группового этапа Дания сыграет со Словакией (24 мая, 16:20), канадцы — с Францией (24 мая, 20:20).

Группа В

США — Чехия 0:1

Сборная Чехии по хоккею одержала победу над командой США в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Единственный гол в игре на восьмой минуте забил нападающий Матей Блюмель, ему ассистировал Гинек Зогорна. Чешская сборная заработала 13 баллов после шести сыгранных встреч и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы В. Американцы занимают четвёртое место, отставая от Чехии на три очка.