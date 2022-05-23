"Кум Путина" Медведчук дал показания против Порошенко по "угольному" и "трубопроводному" делам

Описывая суть схемы, Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

"Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий... Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко", – заявил Медведчук.

Задержанный нардеп уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента Порошенко. За год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов США. С мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Медведчук также рассказал о налаживании в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых "Л/ДНР", практически – у главарей боевиков.

"В этом была вовлечена фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с Президента и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", – рассказал он.

Медведчук во время допроса назвал конкретные фамилии чиновников, причастных к причинению вреда интересам Украины, - бывшие чиновники, экс-руководство Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур.

Следствие по делам продолжается. Продолжаются следственные действия с задержанным, чтобы установить все факты, обстоятельства, организаторов и участников совершенных преступлений.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань уже отреагировал на показания Медведчука. В комментарии Суспильному он заявил, что слова задержанного кума Путина не соответствуют действительности.