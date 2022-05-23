Война в Украине: как на оккупированных территориях создается новая пропагандистская машина

"Южный плацдарм" опубликовал свое первое сообщение в первый же день российского вторжения в Украину, и теперь на нем ежедневно появляются новые материалы от корреспондентов на местах.

Однако Би-би-си обнаружила, что по крайней мере некоторые факты в его репортажах не соответствуют действительности.

В начале марта корреспондент "Южного плацдарма" побывал в Бердянске. Он сообщил, что российские солдаты предотвратили нападение и убили двух причастных к нему марокканцев - по утверждению издания, украинских наемников. Но похоже, что отдельные элементы этого видео были постановочными.

У марокканцев, обвиненных в подготовке нападения, якобы нашли документы о виде на жительство в Украине.

Би-би-си удалось найти одного из этих мужчин. Согласно репортажу, он был убит, но мы поговорили с ним в социальных сетях. Он попросил об анонимности и утверждает, что не знал о сообщении "Южного плацдарма" и вообще покинул Украину еще до вторжения и вернулся в Марокко.

"Южный плацдарм" регулярно публикует видео, содержащие необоснованные заявления.

В большинстве материалов утверждается, что на оккупированных территориях установилась "мирная жизнь", и звучат нарративы, оправдывающие российское вторжение.

В одном видеорепортаже корреспондент находится в библиотеке, где, по ее словам, она обнаружила множество книг, содержащих "нацистские символы". Никаких доказательств на экране не видно. Среди нескольких книг, все же появляющихся в кадре, есть произведения современных украинских писателей об исторических событиях, таких как битва под Иловайском.

"Южный плацдарм", скорее всего, станет частью более широкой стратегии России по установлению контроля над оккупированными территориями Украины", - считает Юлия Смирнова, аналитик Института стратегического диалога из Германии (ISD Germany).

По словам Смирновой, проект и его каналы в социальных сетях изображают российскую оккупацию в южных регионах Украины как "освобождение", а российские силы - как "защитников".

Кто хозяин "Южного плацдарма"?