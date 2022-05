ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (89-й день) | Пожизненное заключение российскому военному. Российский дипломат в ООН подал в отставку из-за войны с Украиной

В России Роскомнадзор составил четыре административных протокола о распространении "фейковых" новостей на главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац и компанию "Новые времена", которая ей принадлежит. Поводом стали две публикации The New Times о войне в Украине, причем обе они были удалены по требованию властей.