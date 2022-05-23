ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (89-й день) | Пожизненное заключение российскому военному. Российский дипломат в ООН подал в отставку из-за войны с Украиной
Подводим итоги 89-го дня военного вторжения России в Украину.
ООН: число беженцев в мире впервые в истории превысило 100 миллионов человек.
Киевский суд дал пожизненное заключение российскому военному Вадиму Шишимарину, который признал вину в убийстве 62-летнего жителя поселка Чупаховка Сумской области Александра Шелипова.
Украинские СМИ сообщили, что армия России начала штурмовать город Лиман в Донецкой области - он расположен неподалеку от Славянска и Северодонецка (административного центра подконтрольной Украине части Луганской области).
В соцсетях появляется информация о том, что бои ведутся в северной части города, и видеоролики об этих событиях. Российское министерство обороны утром заявило, что в районе города провела бомбардировки авиация, уничтожив склад боеприпасов.
Тем временем журналист Нил Хауэр опубликовал в "Твиттере" видео, на котором, по его словам, сняты удары российской реактивной артиллерии по украинским позициям в районе Лимана.
Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2022 года. В него вошли Зеленский и Путин — тексты о них написали Джо Байден и Алексей Навальный.
Четыре страны ЕС официально попросят направить российские активы на помощь Украине.
Латвия, Литва, Эстония и Словакия подготовили совместное обращение в структуры Евросоюза, в котором призывают конфисковать замороженные российские активы и направить их на восстановление Украины, пишет Reuters.
Советник представительства России при ООН в Женеве уволился из-за войны в Украине.
"Я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года", –– написал Бондарев на своей странице в LinkedIn.
"Агрессивная война, развязанная Путиным против Украины, да и фактически против сего западного мира, является не только преступлением против всего украинского народа, но и, пожалуй, самым тяжким преступлением против народа России, которое жирной буквой Z перечеркнуло все надежды на постепенное развитие в нашей стране процветающего демократического общества", –– отметил дипломат.
Потери российской армии за первые три месяца с начала масштабного вторжения в Украину, вероятно, сопоставимы с потерями за все девять лет войны в Афганистане. Об этом сообщает британское Министерство обороны.
Глава оккупационной российский администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что с сегодняшнего дня там начинают действовать правила бивалютной зоны - рубль и гривна будут использоваться для расчета в магазинах одновременно.
"Сегодня будет издан указ, который формализует введение на территории Херсонской области бивалютного обращения. Это значит, что все торгующие сначала имеют право, а потом будут обязаны выставлять ценники в двух валютах: гривне и российском рубле", - сказал Сальдо.
В России Роскомнадзор составил четыре административных протокола о распространении "фейковых" новостей на главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац и компанию "Новые времена", которая ей принадлежит. Поводом стали две публикации The New Times о войне в Украине, причем обе они были удалены по требованию властей.
Поставки газа в Европу из России в 2022 упадут на 25% по сравнению с предыдущим годом.
Польша и Украина договорились о совместном таможенном контроле и создании объединенной железнодорожной компании - чтобы облегчить передвижение товаров и людей через границу.
Сеть кофеен Starbucks объявила об уходе из России.