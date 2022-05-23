ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (89-й день) | Пожизненное заключение российскому военному. Российский дипломат в ООН подал в отставку из-за войны с Украиной

Украинские СМИ сообщили, что армия России начала штурмовать город Лиман в Донецкой области - он расположен неподалеку от Славянска и Северодонецка (административного центра подконтрольной Украине части Луганской области).

В соцсетях появляется информация о том, что бои ведутся в северной части города, и видеоролики об этих событиях. Российское министерство обороны утром заявило, что в районе города провела бомбардировки авиация, уничтожив склад боеприпасов.

Тем временем журналист Нил Хауэр опубликовал в "Твиттере" видео, на котором, по его словам, сняты удары российской реактивной артиллерии по украинским позициям в районе Лимана.