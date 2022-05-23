Говорил ли Джордж Сорос, что Европа выиграет, даже если от Украины останется пепелище?

Согласно ряду источников, Сорос высказался подобным образом в интервью немецкому журналу Cicero то ли в 2014, то ли в 2015 году. Издание «Комсомольская правда» приводит следующую цитату: «США и некоторые силы в ЕС просто воспользовались Украиной в своих целях. Главной задачей является связывание экономических, социальных и далее политических возможностей России. Отвлечение её сил от процесса евроазиатской экономической и политической интеграции. Россия не может оставить украинцев дохнуть с голоду и насмерть замерзать в развалинах. Европа же выиграет даже в том случае, если от всей Украины останется одно огромное пепелище, заваленное смердящими трупами». Ключевую фразу из этой цитаты приводят также такие источники, как «Русский мир» , Newsland , Reply UA , Spletnik.ru , «Завтра.ру» , «Новороссия» , «Политическое обозрение» , «Жемчужины мысли» и многие другие сайты. Популярна она в соцсетях и на «Пикабу» .

Интервью Джорджа Сороса, на которое ссылается большинство статей, вышло в декабрьском номере немецкого журнала Cicero, который продавался в киосках с 20 ноября 2014 года. Открытого доступа к электронной версии журнала на сегодняшний день нет, и вряд ли он когда-либо имелся. Зато на официальном сайте издания дважды — 20 и 24 ноября — выходила одна и та же публикация под заголовком «Джордж Сорос требует для Украины 20 миллиардов», написанная на основе печатного интервью. Вот что в ней говорилось: «Миллиардер Джордж Сорос призвал Европейский союз и Международный валютный фонд предоставить ещё 20 миллиардов евро в помощь борющейся Украине. В интервью журналу Cicero (декабрьский номер) он заявил: "Европейский союз должен наконец понять, что атака России направлена не только на Украину, но и косвенно на всю Европу". Сорос предупредил, что если бы президенту России Владимиру Путину разрешили действовать в Украине, то он использовал бы тот же метод в странах Балтии. Это было бы нападением на НАТО, которое вынудило бы США и Европу вмешаться. "Никто на Западе не заинтересован в войне с Россией. Поэтому мы должны сделать всё возможное, чтобы помочь Украине финансово сейчас", — сказал Сорос».