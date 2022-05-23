Говорил ли Джордж Сорос, что Европа выиграет, даже если от Украины останется пепелище?
Уже не первый год по Сети гуляет циничная цитата об Украине, приписываемая одному из самых известных финансистов мира. Мы проверили, говорил ли такое Джордж Сорос.
Согласно ряду источников, Сорос высказался подобным образом в интервью немецкому журналу Cicero то ли в 2014, то ли в 2015 году. Издание «Комсомольская правда» приводит следующую цитату: «США и некоторые силы в ЕС просто воспользовались Украиной в своих целях. Главной задачей является связывание экономических, социальных и далее политических возможностей России. Отвлечение её сил от процесса евроазиатской экономической и политической интеграции. Россия не может оставить украинцев дохнуть с голоду и насмерть замерзать в развалинах. Европа же выиграет даже в том случае, если от всей Украины останется одно огромное пепелище, заваленное смердящими трупами».
Ключевую фразу из этой цитаты приводят также такие источники, как «Русский мир», Newsland, Reply UA, Spletnik.ru, «Завтра.ру», «Новороссия», «Политическое обозрение», «Жемчужины мысли» и многие другие сайты. Популярна она в соцсетях и на «Пикабу».
Интервью Джорджа Сороса, на которое ссылается большинство статей, вышло в декабрьском номере немецкого журнала Cicero, который продавался в киосках с 20 ноября 2014 года. Открытого доступа к электронной версии журнала на сегодняшний день нет, и вряд ли он когда-либо имелся. Зато на официальном сайте издания дважды — 20 и 24 ноября — выходила одна и та же публикация под заголовком «Джордж Сорос требует для Украины 20 миллиардов», написанная на основе печатного интервью. Вот что в ней говорилось: «Миллиардер Джордж Сорос призвал Европейский союз и Международный валютный фонд предоставить ещё 20 миллиардов евро в помощь борющейся Украине. В интервью журналу Cicero (декабрьский номер) он заявил: "Европейский союз должен наконец понять, что атака России направлена не только на Украину, но и косвенно на всю Европу". Сорос предупредил, что если бы президенту России Владимиру Путину разрешили действовать в Украине, то он использовал бы тот же метод в странах Балтии. Это было бы нападением на НАТО, которое вынудило бы США и Европу вмешаться. "Никто на Западе не заинтересован в войне с Россией. Поэтому мы должны сделать всё возможное, чтобы помочь Украине финансово сейчас", — сказал Сорос».
Как видим, в посвящённой Украине части своего интервью Сорос высказал точку зрения, по сути противоположную той, что ему приписывают. Он видел в украинской ситуации угрозу Европе, а не возможность получить выгоду. Поэтому очень маловероятно, чтобы в оставшейся части беседы Сорос выразился кардинально иначе.
Откуда же тогда взялась такая странная цитата? Дело в том, что через два дня после публикации на сайте Cicero выжимки из интервью с Соросом российское информационное издание Regnum выпустило статью политического обозревателя Александра Запольскиса, написанную по следам этой публикации. Как видно из текста, Запольскис отталкивался именно от краткой версии интервью — никаких иных цитат Сороса он не приводил и вообще посвятил собственно интервью лишь первые два абзаца своей статьи. Весь оставшийся материал автор заполнил уже собственными рассуждениями, среди которых встречается следующее: «Россия не может оставить украинцев дохнуть с голоду и насмерть замерзать в развалинах. Европа "выиграет" даже в том случае, если от всей Украины останется одно огромное пепелище, заваленное смердящими трупами. Потому что Россия возьмётся его восстанавливать, а людей — спасать. Несмотря на то, что спасение от гуманитарной катастрофы обойдётся в невероятную прорву денег и грозит спасателю подрывом собственной экономики. Чревато внутренней социальной дестабилизацией, ведущей к разрушению уже самого российского государства. В этом заключается главное отличие всего русского мира. Мы будем спасать, даже рискуя собой».
Как видим, здесь речь не может идти о цитировании Сороса — эта мысль преподносится с точки зрения защитника концепции русского мира, коим Запольскис, без сомнения, являлся. Тем не менее это не помешало кому-то из читателей воспринять весь текст статьи как одну большую цитату Сороса и таким образом подарить некоторым кускам текста отдельную жизнь. Настоящий же автор этих слов — умерший осенью 2021 года политический публицист Александр Запольскис.
Итог: Неверная атрибуция цитаты.