"Оставаться на госслужбе означает предать родину": российский дипломат в ООН подал в отставку из-за войны(2)
Советник российской миссии при ООН в Женеве Борис Бондарев заявил о своей отставке из-за войны с Украиной. Его заявление опубликовал в твиттере юрист-международник, исполнительный директор организации UN Watch Гилель Нойер, передает "Спектр".
«За двадцать лет работы мне доводилось наблюдать разные виражи нашей внешней политики, но никогда еще мне не было так стыдно за свою страну и свою работу как 24 февраля сего года, — пишет Бондарев. — Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, — не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России, которое жирной буквой Z перечеркнуло все надежды на постепенное развитие в нашей стране процветающего демократического общества».
Дипломат говорит о деградации профессионального уровня российской миссии в ООН за последние 20 лет:
«Вместо непредвзятого информирования о происходящем, беспристрастного анализа и трезвого прогнозирования — пропагандистские клише в духе советских газет 30-х годов. Выстроена система, которая обманывает сама себя».
«У России больше не осталось союзников и объяснение этому — агрессивная политика нашей страны, а не пресловутая русофобия, о которой постоянно говорят на российском телевидении», — говорит дипломат.
В конце Бондарев еще раз поясняет причины своего решения.
«Я учился на дипломата и хотел бы и дальше работать на свою страну. Но сегодня, к сожалению, оставаться на госслужбе и следовать губительному политическому курсу означает предавать свою Родину».
Гилель Нойер заявил, что UN Watch призывает всех российских дипломатов в ООН последовать примеру Бондарева.