"Оставаться на госслужбе означает предать родину": российский дипломат в ООН подал в отставку из-за войны

«За двадцать лет работы мне доводилось наблюдать разные виражи нашей внешней политики, но никогда еще мне не было так стыдно за свою страну и свою работу как 24 февраля сего года, — пишет Бондарев. — Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, — не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России, которое жирной буквой Z перечеркнуло все надежды на постепенное развитие в нашей стране процветающего демократического общества».

Дипломат говорит о деградации профессионального уровня российской миссии в ООН за последние 20 лет:

«Вместо непредвзятого информирования о происходящем, беспристрастного анализа и трезвого прогнозирования — пропагандистские клише в духе советских газет 30-х годов. Выстроена система, которая обманывает сама себя».

«У России больше не осталось союзников и объяснение этому — агрессивная политика нашей страны, а не пресловутая русофобия, о которой постоянно говорят на российском телевидении», — говорит дипломат.

В конце Бондарев еще раз поясняет причины своего решения.

«Я учился на дипломата и хотел бы и дальше работать на свою страну. Но сегодня, к сожалению, оставаться на госслужбе и следовать губительному политическому курсу означает предавать свою Родину».

Гилель Нойер заявил, что UN Watch призывает всех российских дипломатов в ООН последовать примеру Бондарева.



