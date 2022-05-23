Скандал на ЧМ! Американцев обвинили в пьянках, они ответили, что "это законно"

Обвинения были настолько настойчивыми, что хладнокровным американцам даже пришлось на них реагировать, хотя, вроде бы, чемпионат проходит в Финляндии, а как сборная США проводит свое свободное время, должно касаться только ее саму, но никак не Швецию. Впрочем, финские акулы пера тоже в стороне не остались, пишет Sport24.ru.

«Каждый год на чемпионате мира кажется удивительным тот факт, что сборная США последний раз играла в финале в 1960-м году. В последнее время наблюдается улучшение, но понятно, что в Америке за этим турниром почти не следят, и ЧМ по хоккею никак не входит в число приоритетов. Сегодняшний хоккей настолько сложен, что трудно поверить, что игроки могут выполнять свою работу, если не будут соблюдать режим и жить жизнью спортсмена. Но поведение сборной США говорит о другом.

Известно, что американцы как минимум два дня «зажигали» в Heidi's Bier в Тампере. Команда отправилась туда сразу же после прилета в Тампере, а затем сразу после победы над Латвией», — пишет финское издание Jaakiekon.

Американцам пришлось опровергать обвинения в чрезмерных пьянках.

«Мы просто ходили на ужин. Ничего особенного, мы ужинали и наслаждались обществом друг друга. Для нас это важно. Правда ли, что наши игроки выпивали пиво? Это законно для всех команд, тут нет ничего особенного», — сказал Киффер Беллоуз, оформивший дубль в ворота Великобритании.

Однако на этом слухи не ограничились. Чуть позже появилась информация, согласно которой игроков сборной США, уже не в полном составе, видели то в одном, то в другом ночном клубе, где они якобы отмечали победу над Швецией. При этом, говориться о крайней степени опьянения некоторых игроков (имена не называются).

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