Правда ли, что в Беларуси запретили продажу романа Оруэлла «1984»?

Не имея копии распоряжения, сложно заключить, кто именно его отдал и на каком уровне. Канал ОНТ в своём Telegram-канале, опровергая новость «Нашей Нивы», сослался на Мининформ: «Никто эту книгу не запрещал и не мог, так как она не признана ни экстремистской, ни ещё какой-либо вредной, чтобы изъять её из продажи». Романа Оруэлла действительно нет в республиканском списке экстремистских материалов . Но само министерство информации пока не выступало с официальными комментариями.

«Проверено» обратилось с вопросом о наличии книги в книжные магазины Гомеля и Минска. В нескольких из них — как принадлежащих частным лицам, так и государственных — нам сообщили, что у них роман «1984» свободно можно купить. Но в одном из магазинов крупнейшей государственной сети «Белкнига» признались, что книги Джорджа Оруэлла у них больше нет, и пояснили, что получили письмо от руководства с требованием изъять её из продажи. В другом магазине той же сети также рассказали, что сняли «1984» с продажи пару дней назад. На сайте «Белкниги» книги Оруэлла представлены, но ни одной из них — не только «1984», но и других произведений автора — нет в наличии ни на русском, ни на белорусском языках. В нескольких магазинах сети нам по телефону также подтвердили, что книги нет в наличии, а на вопрос, будет ли, ответили, что не знают.