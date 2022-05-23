Правда ли, что в Беларуси запретили продажу романа Оруэлла «1984»?
Многие СМИ, а за ними и пользователи соцсетей сообщили, что в Беларуси запретили продавать роман Джорджа Оруэлла «1984». Мы решили проверить, соответствует ли это действительности и на каком уровне был введён этот запрет.
Новость на сайте «Наша Нива» вышла 18 мая под заголовком «В Беларуси запрещена продажа романа Оруэлла "1984"». Затем на белорусское издание сослались и другие СМИ — The Insider, Belsat, «Новые известия», а 19 мая Belsat и вовсе написал, что «1984» признали в Беларуси экстремистской литературой. Государственный телеканал ОНТ назвал эту новость фейком.
Единственным источником новости по-прежнему остаётся «Наша Нива». Сайт сообщил, что у редакции есть копия распоряжения со следующим текстом: «Снять с продажи все варианты книги Оруэлл Д. "1984". Об исполнении доложить не позднее 19 мая». Фотографию распоряжения «Наша Нива» публиковать не стала, объяснив, что это сознательное решение, продиктованное соображениями безопасности людей, которые передали документ журналистам. Издание призналось, что не знает, сколько всего книжных магазинов и сетей книгораспространения получили такое распоряжение.
Не имея копии распоряжения, сложно заключить, кто именно его отдал и на каком уровне. Канал ОНТ в своём Telegram-канале, опровергая новость «Нашей Нивы», сослался на Мининформ: «Никто эту книгу не запрещал и не мог, так как она не признана ни экстремистской, ни ещё какой-либо вредной, чтобы изъять её из продажи». Романа Оруэлла действительно нет в республиканском списке экстремистских материалов. Но само министерство информации пока не выступало с официальными комментариями.
«Проверено» обратилось с вопросом о наличии книги в книжные магазины Гомеля и Минска. В нескольких из них — как принадлежащих частным лицам, так и государственных — нам сообщили, что у них роман «1984» свободно можно купить. Но в одном из магазинов крупнейшей государственной сети «Белкнига» признались, что книги Джорджа Оруэлла у них больше нет, и пояснили, что получили письмо от руководства с требованием изъять её из продажи. В другом магазине той же сети также рассказали, что сняли «1984» с продажи пару дней назад. На сайте «Белкниги» книги Оруэлла представлены, но ни одной из них — не только «1984», но и других произведений автора — нет в наличии ни на русском, ни на белорусском языках. В нескольких магазинах сети нам по телефону также подтвердили, что книги нет в наличии, а на вопрос, будет ли, ответили, что не знают.
Аналогичным вопросом задался белорусский сайт Intex-press, корреспондентка которого решила поискать книгу Оруэлла в городе Барановичи Брестской области. В двух магазинах роман был в наличии, однако в одном из них продавец объяснил, что это остатки, а нового привоза не будет. Ещё в двух сообщили, что с 18 мая книгу «изъяли из продажи — непонятно, на какой срок и по какой причине».
Судя по всему, на государственном уровне роман Джорджа Оруэлла пока не запрещён. Но, скорее всего, существует внутреннее распоряжение руководства «Белкниги» об изъятии романа из всех магазинов крупнейшей государственной книготорговой сети.
Мы благодарим главного редактора «Еврорадио» Павла Свердлова за помощь в подготовке материала.
Итог: Полуправда.