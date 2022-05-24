«Новости в 7» на канале «Дуо 7» стали еще ярче: в каждом выпуске развлекательная рубрика

Каждый рабочий день в 19.00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик знакомят страну с важной и интересной информации из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Новый формат «Новостей в 7» удалось реализовать раньше запланированного. Благодаря слаженной работе редакции «Новостей в 7» на новом русскоязычном телеканале «Дуо 7» тележурнал смог на несколько недель раньше запланированного перейти к 23-минутному хронометражу передачи. Помимо освещения новостной повестки, проект ежедневно информирует телезрителей о ведущих культурных и развлекательных событиях в нашей стране, а также знакомит аудиторию с интересными и выдающимися персонами.

«Расширение телепроекта не было бы возможным без новых специалистов, - отметил продюсер тележурнала Стас Кузнецов. - Уже несколько недель в нашей команде Эдгар Гергель, с которым многие из наших телезрителей были знакомы раньше, когда журналист руководил развлекательным порталом Limon.ee. Эдгар отлично влился в коллектив и чуть ли не ежедневно радует аудиторию развлекательными и не только репортажами».

Укомплектована окончательно и новостная редакция. «Проделана огромная работа по подбору кадров, благодаря чему ежедневно по будням в 19 часов на «Дуо 7» мы знакомим телезрителей с главными новостями по стране, - добавил Кузнецов. - За короткое время мы смогли собрать команду журналистов, которые помогают освещать события, в том числе из Ида-Вирумаа. Крайне важно, чтобы наши телезрители могли получать самую новую информацию не только из столицы, но и из регионов».

Спрашивайте у своего оператора, ведь телеканал «Дуо 7» есть в пакетах всех крупных поставщиков услуг телевидения в Эстонии.



