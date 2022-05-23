КОЛОНКА RusDelfi: Еще рано хоронить Ида-Вируский сланец(28)
Новость о том, что Литва отказалась от российских энергоносителей и электроэнергии является исторической. Для самих литовцев этот шаг является более сложным, чем, например, для Эстонии, потому что они закрыли свою атомную станцию Игналине. Кроме того, самый большой нефтеперерабатывающий завод в нашем регионе - Мажейкяй — тоже зависел от российской нефти. Но литовцы правильно рассчитали, что отказ от российских энергоносителей может стать единственной санкцией, которая сможет повлиять на кремлевскую политику. Пока что почти все западные санкции были нацелены на финансовый сектор России, и санкции такого рода могли бы уничтожить любую западную экономику, но не российскую, которая почти на 80% зависит от продажи сырья и нефтепродуктов.
Конечно, шаг Литвы незначительно повлияет на Россию, и, даже если страна вроде Польши откажется от российских энергоносителей, это так же будет иметь малое влияние. Ситуацию мог бы изменить отказ больших экономик, вроде немецкой, от российских поставок. Германия вряд ли пойдет на такой шаг, потому что не отказалась от своего намерения закрыть атомные станции, и на протяжении последних пятнадцати лет не искала альтернативу российскому газу.
Важно, как происходящее влияет на Эстонию, и какой урок мы можем вынести из этого. Эстония мало зависит от российских энергоносителей, в первую очередь потому, что у нас очень развита добыча горючего сланца. В нашей стране вообще имеется самый большой опыт и знания относительно того, как использовать этот ресурс. Война в Украине представляет совсем в ином свете то, что у нас говорили про сланец на протяжении последних лет, и теперь стало ясно, что необходимо иметь свою альтернативу на случай кризиса. В Эстонии в последние годы даже такие высокопоставленные лица как президент и премьер не стеснялись говорить о том, что сланец как топливо не имеет будущего, и людям, которые работают в этой отрасли, лучше открыть свой киоск с гамбургерами в Ида-Вирумаа. Теперь же мы видим, что без этих людей и сланца нельзя обойтись.
Когда начались разговоры про «зеленый поворот», то имелось в виду, что российский газ представляет собой топливо для перехода на «зеленые» технологии. И никто не стал серьезно рассматривать возможности, которые предлагает сланец. Вполне возможно использовать продукты сгорания сланца и перерабатывать их в газ. Кроме того, из отходов сланца можно изготавливать стройматериалы. Пока у нас был в ходу российский газ, этим вопросом серьезно не интересовались. Но теперь, когда российского газа не будет, необходимо хорошенько подумать, как использовать имеющийся сланец и принести пользу жителям Ида-Вирумаа.