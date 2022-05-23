КОЛОНКА RusDelfi: Еще рано хоронить Ида-Вируский сланец

Новость о том, что Литва отказалась от российских энергоносителей и электроэнергии является исторической. Для самих литовцев этот шаг является более сложным, чем, например, для Эстонии, потому что они закрыли свою атомную станцию Игналине. Кроме того, самый большой нефтеперерабатывающий завод в нашем регионе - Мажейкяй — тоже зависел от российской нефти. Но литовцы правильно рассчитали, что отказ от российских энергоносителей может стать единственной санкцией, которая сможет повлиять на кремлевскую политику. Пока что почти все западные санкции были нацелены на финансовый сектор России, и санкции такого рода могли бы уничтожить любую западную экономику, но не российскую, которая почти на 80% зависит от продажи сырья и нефтепродуктов.

Конечно, шаг Литвы незначительно повлияет на Россию, и, даже если страна вроде Польши откажется от российских энергоносителей, это так же будет иметь малое влияние. Ситуацию мог бы изменить отказ больших экономик, вроде немецкой, от российских поставок. Германия вряд ли пойдет на такой шаг, потому что не отказалась от своего намерения закрыть атомные станции, и на протяжении последних пятнадцати лет не искала альтернативу российскому газу.