Хоккей 2022
22.05.2022, 23:40

ВИДЕО | Итоги десятого дня: латыши одолели британцев, шведы уничтожили норвежцев

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Hockey
Hockey
ФОТО: Scanpix | IMAGO

22 мая состоялся 10-й игровой день чемпионата мира по хоккею, который проходит в двух городах — Хельсинки и Тампере (Финляндия).Были сыграны 4 матча: по два в рамках групп А и В.

Группа А

Казахстан — Германия (4:5)

Сборная Германии по хоккею одержала победу над командой Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 5:4 (3:2, 1:1, 1:1). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Ледовый дворец». В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йонас Мюллер, Леонард Пфёдерль, Даниэль Фишбух, Лукас Райхель и Ясин Эхлиз. У Казахстана отличились Роман Старченко, Егор Петухов, Павел Акользин и Никита Михайлис.

Швейцария — Франция (5:2)

Сборная Швейцарии по хоккею обыграла команду Франции со счётом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) в матче группового этапа чемпионата мира — 2022. В составе швейцарской сборной заброшенными шайбами отметились Нико Хишир (дубль), Тобиас Гайссер, Андрес Амбюль и Дин Кукан. У Франции голы забили Александр Тексье и Валентен Клеро.

Группа В

Великобритания — Латвия (3:4)

Сборная Латвии одержала победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира — 2022 со счётом 4:3 (0:2, 2:1, 2:0). Заброшенными шайбами у подопечных Харийса Витолиньша отметились Оскар Батня, Янис Якс, Рихард Букартс и Андрис Джериньш. В составе британской сборной голы забили Бретт Перлини, Кейд Нилсон и Льюис Хук.

Швеция — Норвегия (7:1)

Сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 7:1 (1:0, 4:0, 2:1). В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Джейкоб Петерсон и Расмус Асплунд (оба — дубль), Вильям Нюландер, Лукас Валльмарк и Макс Фриберг. Единственный гол в составе норвежцев забил Тобиас Фладебю.

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