ВИДЕО | Итоги десятого дня: латыши одолели британцев, шведы уничтожили норвежцев

Группа А

Казахстан — Германия (4:5)

Сборная Германии по хоккею одержала победу над командой Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 5:4 (3:2, 1:1, 1:1). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Ледовый дворец». В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йонас Мюллер, Леонард Пфёдерль, Даниэль Фишбух, Лукас Райхель и Ясин Эхлиз. У Казахстана отличились Роман Старченко, Егор Петухов, Павел Акользин и Никита Михайлис.

Швейцария — Франция (5:2)

Сборная Швейцарии по хоккею обыграла команду Франции со счётом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) в матче группового этапа чемпионата мира — 2022. В составе швейцарской сборной заброшенными шайбами отметились Нико Хишир (дубль), Тобиас Гайссер, Андрес Амбюль и Дин Кукан. У Франции голы забили Александр Тексье и Валентен Клеро.

Группа В

Великобритания — Латвия (3:4)

Сборная Латвии одержала победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира — 2022 со счётом 4:3 (0:2, 2:1, 2:0). Заброшенными шайбами у подопечных Харийса Витолиньша отметились Оскар Батня, Янис Якс, Рихард Букартс и Андрис Джериньш. В составе британской сборной голы забили Бретт Перлини, Кейд Нилсон и Льюис Хук.

Швеция — Норвегия (7:1)

Сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 7:1 (1:0, 4:0, 2:1). В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Джейкоб Петерсон и Расмус Асплунд (оба — дубль), Вильям Нюландер, Лукас Валльмарк и Макс Фриберг. Единственный гол в составе норвежцев забил Тобиас Фладебю.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram , ВКонтакте , Одноклассниках или Twitter .



