Военный дневник (88-й день) | Российские военные продолжают попытки взять Северодонецк, в Украине продлили военное положение

Президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной раде Украины - первым из мировых лидеров с 24 февраля. "После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией не может быть дел "как обычно", господа президенты и премьеры", - сказал Дуда, заочно обращаясь к мировым лидерам (цитата по УНИАН). Президент Польши поблагодарил украинский народ за отвагу и защиту своего государства и сказал, что "только Украина имеет право решать свое будущее". Литва прекратила импортировать газ из России.

Минэнерго Литвы уточняет: с 22 мая в стране не будет ни газа, ни нефти, ни электроэнергии из РФ. Украина вышла из соглашения с СНГ об увековечении памяти о мужестве и героизме народов содружества в Великой Отечественной войне. Такое решение приняла Верховная рада.

Впервые за два месяца в Беларуси зафиксировано движение "Искандеров" к границе с Украиной, сообщает сообщество "Белорусский Гаюн".

В городе Энергодар в Запорожской области Украины, который находится под контролем российских войск, утром в воскресенье неизвестные взорвали двери подъезда, где находился Андрей Шевчик, бывший депутат городского совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который при оккупационных властях занял пост мэра. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова. При взрыве никто из жителей подъезда не пострадал.

Минобороны Британии в ежедневной сводке по Украине высказало предположения, что для наступления на Северодонецк может быть задействована единственная действующая российская рота боевых машин поддержки танков "Терминатор".

23 мая правительство Турции обсудит вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО — телеканал ТРТ. В МИД Финляндии считают, что урегулирование разногласий с Турцией возможно, но может занять несколько недель.