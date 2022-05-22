Военный дневник
22.05.2022, 20:56

Военный дневник (88-й день) | Российские военные продолжают попытки взять Северодонецк, в Украине продлили военное положение

 
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ФОТО: AFP/ Scanpix | ARIS MESSINIS

Подводим итоги очередного дня военного вторжения России в Украину.

  • Украинская Рада проголосовала за выход из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. Кроме того, Верховная Рада одобрила продление срока действия военного положения и мобилизации в Украине до 23 августа.

  • В Киеве организовали выставку подбитой российской техники. Подбитые машины выставлены на Михайловской площади в центре украинской столицы.

  • На Красной площади 5000 школьников приняли в "пионеры".

  • Президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной раде Украины - первым из мировых лидеров с 24 февраля. "После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией не может быть дел "как обычно", господа президенты и премьеры", - сказал Дуда, заочно обращаясь к мировым лидерам (цитата по УНИАН). Президент Польши поблагодарил украинский народ за отвагу и защиту своего государства и сказал, что "только Украина имеет право решать свое будущее". Литва прекратила импортировать газ из России.

  • Минэнерго Литвы уточняет: с 22 мая в стране не будет ни газа, ни нефти, ни электроэнергии из РФ. Украина вышла из соглашения с СНГ об увековечении памяти о мужестве и героизме народов содружества в Великой Отечественной войне. Такое решение приняла Верховная рада.

  • Впервые за два месяца в Беларуси зафиксировано движение "Искандеров" к границе с Украиной, сообщает сообщество "Белорусский Гаюн".

  • В городе Энергодар в Запорожской области Украины, который находится под контролем российских войск, утром в воскресенье неизвестные взорвали двери подъезда, где находился Андрей Шевчик, бывший депутат городского совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который при оккупационных властях занял пост мэра. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова. При взрыве никто из жителей подъезда не пострадал.

  • Минобороны Британии в ежедневной сводке по Украине высказало предположения, что для наступления на Северодонецк может быть задействована единственная действующая российская рота боевых машин поддержки танков "Терминатор".

  • 23 мая правительство Турции обсудит вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО — телеканал ТРТ. В МИД Финляндии считают, что урегулирование разногласий с Турцией возможно, но может занять несколько недель.

  • Украинские военные вновь разрушили понтонную переправу российских войск через Северский Донец, уничтожив там несколько единиц техники. Об этом сообщило МВД Украины, отметив, что мост, через который военные РФ намеревались переправить с десяток единиц бронетехники, заметили аэроразведчики Госпогранслужбы.

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