Вирусолог: вспышка обезьяньей оспы не должна стать такой же масштабной, как коронавирус, но на этот раз в зоне риска молодые люди

"Пандемия масштабов Sars-Cov-2 из-за обезьяньей оспы произойти не должна", - сказал Варьяк, но добавил, что это не означает, что к ней следует относиться легкомысленно.

Варьяк сообщил, что обезьянья оспа распространяется не так интенсивно как “корона”. По его словам, заболевание передается при тесном контакте, в основном между людьми, живущими в одном доме. Например, инфекция может распространяться через царапины - когда человек, больной оспой, чешет свои волдыри, частицы кожи могут попасть на царапину другого человека, и инфекция таким образом передастся.

Второй вариант передачи - воздушно-капельный, но вероятность этого способа значительно ниже, чем первого, по словам Варьяка.

Третий путь передачи вируса - предположительно в результате полового акта, сказал Варьяк, но добавил, что ученые еще не уверены в этом. Также было высказано предположение, что инфекция переносится грызунами.

Вакцина и лекарства уже есть

Лекарства и вакцина против обезьяньей оспы уже существуют. По словам вирусолога, они прошли все три необходимые фазы разработки. Это означает, что, в отличие от вакцин и препаратов против коронавируса, нет необходимости в создании новой технологии или в работах по разработке.

Любопытно то, что именно люди старше 40 лет более защищены от обезьяньей оспы, поскольку они были привиты от обычной. "Эта вакцина также хорошо защищает от нового заболевания", - сказал вирусолог.

Однако кампания по вакцинации против оспы была прекращена 40 лет назад, поскольку болезнь была объявлена побежденной и до сих пор не случаев заболевания не было. Варьяк сообщил, что если обезьянья оспа будет распространяться быстро, то вакцинацию придется начинать заново.

Даже те, кто переболел ветрянкой в детстве, не могут вздохнуть спокойно, надеясь на естественную защиту, потому что ветрянка не имеет прямого отношения к обезьяньей оспе. Однако ветрянка связана с обычной оспой и может поражать все возрастные группы, говорит Варьяк.

Путешествия способствуют распространению