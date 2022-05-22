Испанская лига пожалуется на контракт Мбаппе с ПСЖ в УЕФА и ЕС

Как сообщает Sky Sports, боссы испанского чемпионата считают, что парижский клуб не может себе позволить такую сделку — продление контракта с Мбаппе на улучшенных условиях, учитывая финансовое положение «ПСЖ», пишет Sportmail.ru.

Ла Лига собирается подать жалобу на «ПСЖ» в УЕФА, французские налоговые органы и Европейский Союз.

Напомним, недавно стало известно, что «Реал» собирался подписать Килиана Мбаппе, однако игрок в последний момент принял решение «ПСЖ» о пролонгации соглашения.

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