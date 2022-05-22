ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО | Почти 13 000 женщин приняли участие в майском забеге
В субботу в 35 раз состоялся Майский забег, в котором приняли участие почти 13 000 женщин, что меньше, чем до вынужденного перерыва в период короновирусных ограничений, но все же намного больше, чем рассчитывали организаторы.
Солнечный день собрал на таллиннском Певческом поле около 13 000 женщин. На Майском забеге LHV было представлено более двух сотен компаний и сотрудников. Кубок предприятия с наибольшим количеством участников завоевала Северо-Эстонская региональная больница, которую представляли двести тридцать два сотрудника. В традиционном весеннем оздоровительно-спортивном празднике в различных форматах приняли участие около тринадцати тысяч любителей спорта разного возраста.
В день Майского забега LHV отпраздновали свои дни рождения восемнадцать участников, самой старшей участнице было 86 лет, а чаще всего среди участников забега попадалось имя Катрин - 105 участниц.
Гонку впервые выиграла Лаура Маасик из Ныммеского легкоатлетического клуба, которая преодолела семикилометровую трассу за двадцать четыре минуты и сорок три секунды. Кайса Кукк (24,57) из Тартуского спортивного общества «Калев» заняла второе место, а Биргит Пихельгас из Пярнуского спортивного клуба «Альтиус» заняла третье место (26,00). Лучшими в забеге Rimi для девочек, который проводился впервые, стали Кармель Яно, Рийа Катариина Лаас и Эмма Роасто.
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