ГАЛЕРЕЯ и ВИДЕО | Почти 13 000 женщин приняли участие в майском забеге

Солнечный день собрал на таллиннском Певческом поле около 13 000 женщин. На Майском забеге LHV было представлено более двух сотен компаний и сотрудников. Кубок предприятия с наибольшим количеством участников завоевала Северо-Эстонская региональная больница, которую представляли двести тридцать два сотрудника. В традиционном весеннем оздоровительно-спортивном празднике в различных форматах приняли участие около тринадцати тысяч любителей спорта разного возраста.

В день Майского забега LHV отпраздновали свои дни рождения восемнадцать участников, самой старшей участнице было 86 лет, а чаще всего среди участников забега попадалось имя Катрин - 105 участниц.

Гонку впервые выиграла Лаура Маасик из Ныммеского легкоатлетического клуба, которая преодолела семикилометровую трассу за двадцать четыре минуты и сорок три секунды. Кайса Кукк (24,57) из Тартуского спортивного общества «Калев» заняла второе место, а Биргит Пихельгас из Пярнуского спортивного клуба «Альтиус» заняла третье место (26,00). Лучшими в забеге Rimi для девочек, который проводился впервые, стали Кармель Яно, Рийа Катариина Лаас и Эмма Роасто.

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