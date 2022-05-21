ВИДЕО | Итоги девятого дня: канадцы внезапно пали

Группа А

Дания – Франция – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

На 17-й минуте Петер Регин вывел сборную Дании вперёд. На 26-й минуте Йоахим Блихфельд, реализовав численное большинство, удвоил преимущество номинальных хозяев. Точку в матче на 59-й минуте голом в пустые ворота поставил Юлиан Якобсен.

Канада – Швейцария – 3:6 (3:3, 0:1, 0:2)

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 6:3 (3:3, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Ледовый дворец». В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тимо Майер, Пиус Зутер, Нико Хишир, Йонас Зигенталер, Дин Кукан и Михаэль Фора. У канадцев голы забили Кент Джонсон, Адам Лаури и Дрейк Батерсон.

Италия – Словакия – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

В составе словацкой команды заброшенными шайбами отметились Михал Криштоф, Адам Сикора а также Алекс Тамаши. Единственный гол у итальянцев забил Алекс Тривеллато.

Группа B

США – Швеция – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

На третьей минуте Расмус Далин вывел сборную Швеции вперёд. На восьмой минуте Адам Годетт сравнял счёт. Под занавес второго периода Нейт Шмидт, реализовав численное большинство, вывел вперёд американскую сборную. На 47-й минуте Карл Грундстрём восстановил равенство в счёте — 2:2. Победу на последней минуте овертайма США принёс Адам Годетт, оформивший дубль.

Австрия – Финляндия – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

В составе финской сборной заброшенными шайбами отметились нападающие Валттери Фильппула, Микаэль Гранлунд и Тони Раяла.

Норвегия – Чехия – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

В составе сборной Чехии заброшенными шайбами отметились нападающий Давид Пастрняк (дважды), а также форварды Якуб Врана и Роман Червенка. Единственный гол Норвегии забил форвард Лудвиг Хофф. Сборная Чехии занимает третье место в турнирной таблице группы В, заработав десять баллов после пяти матчей. Норвегия расположилась на шестой строчке, имея в своём активе пять баллов за пять встреч.