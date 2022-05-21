В Австрии анархисты захватили виллу бывшего вице-премьера РФ

В заявлении сквоттеров, опубликованном в соцсетях, они критикуют войну России с Украиной и призывают использовать частную собственность для заселения беженцев и бездомных. По их словам, виллы в Зальцкаммергуте с выходом к озеру Аттерзее давно представляют общественный интерес.

По данным Kurier, в полиции Зальцбурга сообщили, что поедут на место происшествия. «Обстановка мирная, в доме предположительно находятся десять скваттеров», — сообщает издание. По данным СМИ, Шувалов покинул свою виллу в марте.

В марте активисты захватили особняки предполагаемой дочери президента России Владимира Путина Катерины Тихоновой во Франции и Олега Дерипаски в Лондоне. Они заявили о готовности «разместить там украинских и других беженцев от режима Путина».