Зверство в Буче: «Важные истории» утверждает, что нашло убийцу восьмерых человек

Детали биографии Атантаева указывают, что он военнослужащий. Атантаев родился в Магадане, но много лет живет в Пскове. В этом городе дислоцированы 104-й и 234-й десантно-штурмовые полки, которые, по информации NYT, находились в Буче.

"В последний раз Атантаев заходил на свою страничку во «ВКонтакте» 12 апреля. Мы позвонили его жене Татьяне Чеснак, однако она отказалась связать нас с Чингизом и отвечать на какие-либо вопросы о муже. Но сказала, что статью в The New York Times считает «однозначно фейком»", - пишет издание "Важные истории" в своем твиттере.