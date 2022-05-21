Зверство в Буче: «Важные истории» утверждает, что нашло убийцу восьмерых человек
О массовом убийстве, совершенном в начале марта, ранее рассказала газета The New York Times. С помощью сервисов распознавания лиц «Важные истории» установили, что на одной из фотографий, опубликованной NYT, запечатлен 37-летний Чингиз Атантаев. Он попал на запись камеры видеонаблюдения, расположенной недалеко от места убийства людей, пишет Meduza.
Детали биографии Атантаева указывают, что он военнослужащий. Атантаев родился в Магадане, но много лет живет в Пскове. В этом городе дислоцированы 104-й и 234-й десантно-штурмовые полки, которые, по информации NYT, находились в Буче.
"В последний раз Атантаев заходил на свою страничку во «ВКонтакте» 12 апреля. Мы позвонили его жене Татьяне Чеснак, однако она отказалась связать нас с Чингизом и отвечать на какие-либо вопросы о муже. Но сказала, что статью в The New York Times считает «однозначно фейком»", - пишет издание "Важные истории" в своем твиттере.
Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев также сообщил, что на запись камеры видеонаблюдения попал Чингиз Атантаев.