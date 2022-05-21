Возможна ли в России всеобщая мобилизация? Почему Кремль не торопится идти на такой шаг
Среди тех, кто выступает за всеобщую мобилизацию в России - в основном сторонники войны, которые призывают вести ее до конца. Однако Кремль пока не торопится ее объявлять, - пишет русская служба ВВС.
В начале мая в мировой прессе широко обсуждалась информация, которую со ссылкой на анонимные источники распространил телеканал Си-эн-эн. Согласно этим публикациям, 9 мая президент России Владимир Путин собирался официально объявить войну Украине. Тогда же говорили, что главной целью такого объявления должна была стать массовая мобилизация. Но этого не произошло.
В первую очередь это бездействие, скорее всего, связано с тем, что в России не отлажен механизм мобилизации.
Этот механизм включает в себя не только рассылку повесток или СМС-сообщений. Нужно будет организовать перевозку мобилизованных, обучение военным специальностям - даже те, кто уже служил в армии, нуждаются в обновлении своих знаний и навыков.
Для такого обучения нужно подготовить полигоны и стрельбища, поскольку группа новобранцев должна не только научиться обращаться с оружием, но и пройти боевое слаживание в рамках подразделения. Руководить этим, по идее, должны инструкторы, которые имеют боевой опыт, то есть те, кто находится на фронте.
Помимо этого, армия должна быть готова не просто обучать мобилизованных, но и кормить их, одевать, размещать в казармах. Эта система, как считают эксперты, недееспособна.
По словам профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Григория Голосова, такая сложная логистика - главное препятствие перед объявлением всеобщей мобилизации.
"Осенью прошлого года Россия пыталась провести всеобщую перепись населения, и даже это, в общем, не получилось. А всеобщая мобилизация - это гораздо более сложная и гораздо более затратная процедура, чем перепись населения. И я полагаю, что осложнения на этом пути были бы колоссальные", - сказал он Би-би-си.
Как отмечают иностранные военные аналитики, группировка российских войск в Украине испытывает большие проблемы с логистикой, снабжением, организацией и координацией действий различных частей и структур - при том, что у Москвы было время подготовиться к войне.
Помимо проблем логистики и организации, по словам Голосова, мобилизация скорее всего будет очень негативно воспринята в российском обществе.
Скрытая мобилизация все же ведется
В России уже началась скрытая мобилизация. Как рассказывала Русская служба Би-би-си, военкоматы засыпают мужчин повестками с приглашением на "воинский учет", реклама краткосрочной службы по контракту становится все более навязчивой.
Работодатели ищут специалистов, которые помогут подготовиться к "деятельности в военное время", некоторые стараются "забронировать" ценных сотрудников, оградив их от отправки в окопы, пока тайная мобилизация не стала явной.
В самопровозглашенных ЛНР и ДНР, вооруженные формирования которых воюют на стороне России, продолжается массовая мобилизация, которая выливается в настоящую охоту властей за мужчинами на улицах. Их бросают в бой почти без подготовки, толком даже не вооружив.
Кроме того, Россия использует частные военные компании, нанимая людей через соцсети.