Возможна ли в России всеобщая мобилизация? Почему Кремль не торопится идти на такой шаг

В начале мая в мировой прессе широко обсуждалась информация, которую со ссылкой на анонимные источники распространил телеканал Си-эн-эн. Согласно этим публикациям, 9 мая президент России Владимир Путин собирался официально объявить войну Украине. Тогда же говорили, что главной целью такого объявления должна была стать массовая мобилизация. Но этого не произошло.

В первую очередь это бездействие, скорее всего, связано с тем, что в России не отлажен механизм мобилизации.

Этот механизм включает в себя не только рассылку повесток или СМС-сообщений. Нужно будет организовать перевозку мобилизованных, обучение военным специальностям - даже те, кто уже служил в армии, нуждаются в обновлении своих знаний и навыков.

Для такого обучения нужно подготовить полигоны и стрельбища, поскольку группа новобранцев должна не только научиться обращаться с оружием, но и пройти боевое слаживание в рамках подразделения. Руководить этим, по идее, должны инструкторы, которые имеют боевой опыт, то есть те, кто находится на фронте.

Помимо этого, армия должна быть готова не просто обучать мобилизованных, но и кормить их, одевать, размещать в казармах. Эта система, как считают эксперты, недееспособна.

По словам профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Григория Голосова, такая сложная логистика - главное препятствие перед объявлением всеобщей мобилизации.

"Осенью прошлого года Россия пыталась провести всеобщую перепись населения, и даже это, в общем, не получилось. А всеобщая мобилизация - это гораздо более сложная и гораздо более затратная процедура, чем перепись населения. И я полагаю, что осложнения на этом пути были бы колоссальные", - сказал он Би-би-си.

Как отмечают иностранные военные аналитики, группировка российских войск в Украине испытывает большие проблемы с логистикой, снабжением, организацией и координацией действий различных частей и структур - при том, что у Москвы было время подготовиться к войне.