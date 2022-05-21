Военный дневник (87-й день) | Бои на Донбассе, военная помощь Украине. ВСУ ликвидировали племянника замминистра обороны РФ

В больнице Северодонецка осталось всего трое врачей, пятеро медсестер и 20 пациентов.

На Северском направлении российские войска обстреляли населенные пункты Семеновка, Блешня, Горск Черниговской области. Российская армия выпустила ракеты по Житомирской и Полтавской областям.

Украину поддержат Португалия и Польша. Португалия отправит Украине 250 млн. долларов. Польша передала Украине большой запас запчастей и вооружения для истребителей МиГ-29.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в размере 40 млрд долларов, сообщается на сайте Белого дома. Ранее, 19 мая, за этот документ проголосовал Сенат США.

Производитель водки «Путинка» подал заявку на регистрацию этикеток с символами «V» и «Z».

Глава британского министерства иностранных дел Лиз Трасс предложила вооружить граничащую с Украиной Молдову "по стандартам НАТО", хотя она и не входит в альянс. По ее словам, эта идея уже обсуждается с союзниками Великобритании.

Российские войска планируют возобновить наступательные действия на Донбассе с форсированием реки Северский Донец.

Зеленский предложил странам-партнерам создать механизм конфискации активов РФ в пользу Украины.

МИД РФ объявил о расширении санкций в отношении Канады. Ограничения затронули 26 человек, в том числе нескольких военных командующих, бизнесменов и жену канадского премьер-министра Софи Трюдо. В заявлении МИДа говорится, что санкции стали ответом на «враждебные действия правящего в Канаде режима» премьера Джастина Трюдо. Российское ведомство пообещало, что в ближайшее время «последуют новые контрмеры».