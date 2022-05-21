Финский полковник: мы привыкли полагаться на себя. Но сейчас ситуация поменялась

Повлияли очень сильно. Вся информация о россиянах ошеломила наших граждан. Финны внимательно следят, что происходит в Украине, за преступлениями россиян. Часть общества была готова к такому от них, но для многих это открыло глаза на то, чем есть современная Россия. Они поняли, что мы не готовы платить такую же цену в будущем за нашу свободу. Что должны искать безопасность другим способом. Вот почему, в частности, так драматично выросла поддержка вступления в НАТО, расходы на армию и безопасность.

Как российская агрессия против Украины, сопротивление украинцев и военные преступления россиян в Буче, и других местах повлияли на финнов?

Турция не имеет ничего против самого членства Финляндии, просто таким образом хочет добиться некоторых своих целей. Сыграть в нашем стремлении присоединиться. Это вызов для блока.

Если нет доступа новых членов, то вся сущность НАТО подвергается риску коллапса. Поэтому важно, чтобы другие члены решили этот вопрос во время переговоров с Турцией.

Не только Финляндия и Швеция должны ответить на этот вызов. Это задача целого Альянса, потому что затрагивает фундаментальные вещи. Ведь политика открытых дверей для демократических стран, желающих присоединиться – один из основных принципов НАТО.

Теперь заявку Финляндии должны одобрить все 30 членов НАТО. Но Турция может замедлить процесс, потому что Финляндия поддерживает курдские (40-миллионный народ, живущий в Турции, Ираке и Сирии, и борется за государственность, в частности против турок. – Gazeta.ua) организации, которых Анкара считает террористическими. Каким образом, и как быстро Хельсинки планирует решить этот вопрос?

Подобного у нас никогда не было. Десятилетиями Финляндия была нейтральной и внеблоковой. Это было что-то вроде национального наследия или традиции. Мы привыкли полагаться на себя. Но сейчас ситуация поменялась. Большинство наших граждан хотят видеть страну в НАТО.

Было довольно драматическое изменение общественного мнения, потому что перед российским нападением на Украину меньше половины населения поддерживали вступление. Сейчас, накануне подачи заявки, за было 76% финнов.

Финляндия 18 мая подала заявку на членство в НАТО. Как в течение практически трех месяцев российской агрессии против Украины граждане и власти страны пришли к такому выводу после десятилетий нейтралитета?

Украина стремилась к вступлению в НАТО последние восемь лет, но перспективы значительно меньше, чем финские. Почему для Финляндии оказалось гораздо легче присоединиться, чем нам?

Надо посмотреть на историю, чтобы прояснить ситуацию. Одна из причин в том, что Украина была частью СССР. Для многих она довольно долгое время была в орбите России. Ее не видели частью Альянса. Все резко изменилось только в 2014 году.

Другое дело, что вы попросились, когда уже началась война восемь лет назад. В то время многие члены Альянса были слабее, чем сейчас. Блок был менее сплоченным, а Россия только стала противником. НАТО тогда не могло и не хотело ввязываться в войну против РФ. Они выразили максимальную, какую смогли, поддержку стране, но на большее не решились.

В течение этого периода отношение к России менялось. Происходили перемены в самом Альянсе. Он получил новое дыхание. Очень тяжело было сразу сделать этот большой шаг и принять Украину. Надеюсь, вскоре война закончится вашей победой и начнется новый раунд переговоров о членстве. И этот раунд для вас будет успешнее.

Почему Путин начал войну против Украины в феврале этого года, а не год назад, когда в апреле 2021 года впервые стянул войска к украинским границам?

Это хороший вопрос. Много лет изучаю военную стратегию, но не понимаю его логики – почему решился на такую военную операцию. С военной точки зрения, с собранными силами поставленные цели было невозможно выполнить. Все данные указывают, что практически не было шансов на успешное достижение военным путем целей, которые ставил - свергнуть украинские власти и взять под контроль страну.

Также не знаю, почему начал сейчас, а не год назад. Возможно, тогда еще рассчитал достичь целей посредством устрашения и политического давления на украинские власти. А когда окончательно убедился, что не может этого сделать, а его советники убедили, что военным способом добивается своего, пошел на этот шаг. Однако, с военной точки зрения, там было все сделано неправильно.

Как Россия будет выглядеть после войны?

Очень плохо. У населения возникнет вопрос, почему вообще начали войну, если ничего не достигли. Пропаганда агрессивно в военном сенсе накрутила общественное мнение. Следовательно, злоба будет направлена внутрь, против своих. Еще большие репрессии, поиск предателей и виновных. Возможно, тень упадет на тех, кто начал войну. Они допустили такое потрясающее количество стратегических и операционных ошибок, которые невозможно скрыть даже пропагандой.

В течение лета еще будем учить уроки, которые можем сделать для себя с этой войны. Изменившуюся Россию, чтобы понять ее. Понять, что там.