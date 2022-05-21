21.05.2022, 09:19
ФОТО | Туктамышева показала себя в купальнике(11)
ФОТО: Scanpix | Andrey Golovanov via www.imago-images.de
Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала фотографии с отдыха на море.
Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года. В 2022 году Елизавета как никогда была близка к попаданию в олимпийскую сборную, но в итоге осталась первой запасной. 25-летняя Туктамышева, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжить карьеру.
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