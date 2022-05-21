ФОТО | Туктамышева показала себя в купальнике

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года. В 2022 году Елизавета как никогда была близка к попаданию в олимпийскую сборную, но в итоге осталась первой запасной. 25-летняя Туктамышева, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжить карьеру.