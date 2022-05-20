Тренер сборной Германии высказался о помощнице, попавшей в сексистский скандал

«Она серьёзно усилила наш штаб. У неё великолепные коммуникативные навыки, она настоящая трудяга и даёт новый взгляд на игру, постоянно ищет решения, чтобы убрать ошибки из нашей игры. Меня интересуют только хоккейные способности. Если вы сядете в самолёт и вдруг выяснится, что пилотом будет женщина, вы же не покинете его, чтобы дождаться другого рейса? Вот и я выбрал Джессику чисто с хоккейной точки зрения», — приводит слова Сёдерхольма Yle.