Спасибо, что помогаете: Красный Крест отправил в Украину четыре грузовика с помощью от эстоноземельцев

"Боевые действия в восточной и южной частях Украины продолжаются и усиливаются, поэтому большое число людей ежедневно бежит оттуда в соседние области, в Полтаву и Запорожье. Потому мы и просим помощи по обеспечению прибывших туда беженцев товарами первой необходимости", — обратился к Красному Кресту Эстонии генеральный секретарь Украинского Красного Креста Максим Доценко.

"Четыре грузовика с гуманитарной помощью — это еще одно весомое проявление эстонцами поддержки жителей Украины. Присланные продукты питания и предметы гигиены были пожертвованы через интернет-магазины Coop, Prisma, Rimi и Selver, а остальное было приобретено на пожертвования для жителей Украины. Общая стоимость груза составляет 200 000 евро", — пояснил генеральный секретарь Красного Креста Эстонии Арви Перв. Еще он отметил, что в середине апреля Красный Крест Эстонии также пожертвовал Украинскому Красному Кресту 500 000 евро для решения проблемы нехватки продовольствия, которые раздали в виде продуктовых талонов людям, бежавшим в Полтавскую и Запорожскую области.

В эту гуманитарную помощь входят консервы, детское питание, супы быстрого приготовления, орехи, сухофрукты, батончики мюсли, подгузники, туалетная бумага и влажные салфетки. «Груз комплектуется по инструкциям Украинского Красного Креста. Он поступает непосредственно к ним и в кратчайшие сроки раздается нуждающимся», — сказал Арви Перв. Он подчеркнул, что потребность в помощи в Украине носит долгосрочный характер, и дальнейшие действия и передачи будут осуществляться в соответствии с конкретными инструкциями Украинского Красного Креста. На помощь народу Украины эстонцы пожертвовали 4,9 миллиона евро, и с сегодняшней гуманитарной помощью в Украину уже отправлено 3,2 миллиона евро.