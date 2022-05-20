ФОТО | Посмотрите на это чудо! Эстонские дрозды поражают разнообразием окраса(4)
А вы знали, что черный дрозд может быть белым? А то, что у дрозда-белобровика и правда есть белые брови? Посмотрите на фотографии природоведа Олег Цымбаревич, которые публикуются в очередном блоге RMK на RusDelfi.
Кстати, прочитать другие материалы блога о природе Эстонии можно на сайте RMK здесь.
Май – активное время у природы, в том числе и у птиц. Вернулись уже почти все наши перелетные, кроме только, кажется, стрижей. Все заняты важными делами: поют, гоняются друг за дружкой, строят гнезда, а многие уже давно сидят на яйцах или даже уже выкармливают вылупившихся птенцов.
Конечно, это время нельзя пропустить, потому что именно сейчас можно увидеть то, чего не встретишь в другие месяцы: например, разнообразных птиц, которые пролетают через Эстонию в северные края. К тому же в этот период птицы в своей суматохе пока ещё на виду – позднее их будет не так-то просто наблюдать в густых лесных зарослях.
В один из этих дней и я отправился наблюдать за птичьей жизнью, но еще не доехав до леса, увидел на городской лужайке необычную белую птицу с черными пестринами, которую издалека вначале принял за какую-то незнакомую мелкую чайку. Однако, вела себя эта незнакомка странно: по-дроздовски выискивала червей из-под прошлогодних листьев, да и осанка у неё и смешные перебежки с места на место тоже были похожими на дрозда.
Понаблюдав еще немного за этой белой птицей, напоминающей дрозда, я понял, что это, действительно, и есть черный дрозд, хотя и белый, потому что он оказался не совсем простым, а дроздом-лейкистом, о котором пару лет назад рассказывал в Блоге о природе Тийт Хунт.
Лейкизм – это генетическая мутация, вызывающая частичную потерю пигментации у птиц и других животных. Например, вызванное мутацией отсутствие отложения меланинов в отдельных местах оперения этого черного дрозда привело к тому, что он стал выглядеть частично белым с отдельными черными местами.
Если бы птица была абсолютно белой и с красноватыми глазами, ввиду полного отсутствия пигментов, то ее можно было бы считать альбиносом. Но в случае с этим дроздом частичная пигментация и обычные глаза говорят о том, что это лейкист.
Птицам с "неправильной" окраской оперенья сложнее выживать в природе: они легче обнаруживаются хищниками, да и собратья не всегда относятся к ним дружелюбно, поэтому им труднее заводить потомство.
Так что за нашего дрозда-лейкиста можно порадоваться – как видим, он выглядит вполне благополучно и, несмотря на свою демаскирующую одежку, сумел выжить, преодолев все опасности и успешно дорос до взрослого возраста .
Почему-то черные дрозды – видимо, из-за своей неяркой внешности – вызывают к себе не так много интереса, как другие пернатые. Часто их даже путают с другими птицами. К этой путанице иногда приводит разная окраска черных дроздов: у самок и молодых птиц она, скорее, бурая или темно-коричневая, иногда с пестринами на груди.
Кроме того, в эстонском языке скворец называется kuldnokk, что означает "золотой клюв", и, глядя на самца черного дрозда с его ярким желто-оранжевым клювом, можно предположить, что речь идёт именно о нём.
"Вы слыхали как поют дрозды … Нет, не те дрозды, не полевые …"
В хорошей песне автор слов восхищается пением дроздов, сравнивая их с полевыми, которых на самом-то деле в природе не существует. Возможно, он имел в виду рябинников, которые, действительно, не умеют петь.
Но все же главное в песне то, что в умении петь с черными дроздами мало кто из птиц может сравниться. Даже признанный мастер пения соловей не способен воспроизвести такое количество разнообразных коленец, посвистов и мелодий, как черный дрозд.
А вот у самочки черного дрозда и цвет оперения не совсем черный, и клюв совсем не "золотой", а горло и грудь в светлых пестринах. Они часто любят погреться на солнце, засыпая с открытыми глазами, и тогда к ним можно подойти совсем близко, до расстояния вытянутой руки.
Раз уж речь зашла о дроздах, то можно вспомнить еще нескольких распространённых у нас птиц из семейства дроздовых, тоже незаслуженно остающихся в тени.
В эти дни некоторые из них тоже распевают в ближайших лесах и рощах: трудно, например, не услышать, когда в лесу, наполненном разными птичьими голосами, начинает петь певчий дрозд. У каждого из них песня заметно отличается, но взрослого опытного певчего дрозда легко узнать по красоте, разнообразию и мелодичности исполнения.
Певчего дрозда легко распознать по пестринам треугольной формы на светлой груди и неярких оранжевых пятнах на груди и по бокам.
Поет и еще один – самый маленький из дроздов – дрозд белобровик, хотя песня у него более однообразная и, скорее, напоминает нисходящий щебет.
Отличительная особенность белобровика – правильно! – его яркая белая бровь. Кроме того его бока украшены заметными рыжеватыми пестринами.
А вот у дрозда-рябинника голос похож, скорее, на скрипы, визги и трескотню, чем-то напоминающие голос сороки. Этот точно не певец.
Рябинник – пожалуй, один из самых ярких наших дроздов. Его светлая грудь с черными пестринами сверху и по бокам украшена рыжеватым налётом, голова словно бы укрыта сизым капюшоном, а крылья и спина раскрашены в каштановый цвет.
В отличие от остальных дроздов рябинник более социальная птица, живущая большими стайками-колониями. Их часто можно увидеть на лужайках и обочинах дорог даже в городе.
А названы рябинники так, конечно, из-за своей особой любви к ягодам рябины. Ну так и ели бы свою рябину – так ведь нет!
Веселые стайки этих любителей рябины – настоящее наказание для садоводов. Один разбойничий налет такой дружной семейки может очистить сад от урожая вишни, черешни, ягод клубники или красной смородины.
Такие они – рябинники: и песню не споют и в саду набезобразничают.
Вот такие у нас пернатые соседи – похожие и не похожие друг на друга дрозды, со своими особенностями, повадками и песнями.