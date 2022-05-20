ФОТО | Посмотрите на это чудо! Эстонские дрозды поражают разнообразием окраса

Май – активное время у природы, в том числе и у птиц. Вернулись уже почти все наши перелетные, кроме только, кажется, стрижей. Все заняты важными делами: поют, гоняются друг за дружкой, строят гнезда, а многие уже давно сидят на яйцах или даже уже выкармливают вылупившихся птенцов.

Конечно, это время нельзя пропустить, потому что именно сейчас можно увидеть то, чего не встретишь в другие месяцы: например, разнообразных птиц, которые пролетают через Эстонию в северные края. К тому же в этот период птицы в своей суматохе пока ещё на виду – позднее их будет не так-то просто наблюдать в густых лесных зарослях.

В один из этих дней и я отправился наблюдать за птичьей жизнью, но еще не доехав до леса, увидел на городской лужайке необычную белую птицу с черными пестринами, которую издалека вначале принял за какую-то незнакомую мелкую чайку. Однако, вела себя эта незнакомка странно: по-дроздовски выискивала червей из-под прошлогодних листьев, да и осанка у неё и смешные перебежки с места на место тоже были похожими на дрозда.

Понаблюдав еще немного за этой белой птицей, напоминающей дрозда, я понял, что это, действительно, и есть черный дрозд, хотя и белый, потому что он оказался не совсем простым, а дроздом-лейкистом, о котором пару лет назад рассказывал в Блоге о природе Тийт Хунт.

Лейкизм – это генетическая мутация, вызывающая частичную потерю пигментации у птиц и других животных. Например, вызванное мутацией отсутствие отложения меланинов в отдельных местах оперения этого черного дрозда привело к тому, что он стал выглядеть частично белым с отдельными черными местами.

Если бы птица была абсолютно белой и с красноватыми глазами, ввиду полного отсутствия пигментов, то ее можно было бы считать альбиносом. Но в случае с этим дроздом частичная пигментация и обычные глаза говорят о том, что это лейкист.