Сотниекс стал рекордсменом сборной Латвии на чемпионатах мира

До чемпионата мира этого года рекордсменом сборной Латвии являлся Александр Ниживий. В активе нападающего было 86 матчей за 14 турниров, пишет Rus.delfi.lv.

Перед ЧМ-2022 Кристапс Сотниекс провел за сборную Латвии на чемпионатах мира 83 матча (нынешний турнир для него 13-й по счету). До старта турнира он занимал третье место в списке тех, кто сыграл в форме сборной Латвии на чемпионатах мира.

Матч против сборной США (1:4) стал для Сотниекса 84-м на ЧМ - он сравнялся с защитником Гунтисом Галвиньшем, который, как и Александр Ниживий, уже завершил карьеру за сборную Латвии. Затем Сотниекс сыграл против сборных Финляндии (1:2) и Норвегии (3:2) и сравнялся с рекордсменом Ниживием - по 86 матчей на ЧМ.

А 19 мая 2022 года Сотниекс принял участие в матче против чехов (1:5) и теперь является единоличным лидером по общему количеству игр за сборную Латвии (87) в истории мировых первенств. До конца группового этапа 35-летний защитник может поднять эту планку до 90 матчей.

Дебют Кристапа Сотниекса на чемпионатах мира состоялся в 2009 году. С тех пор он не пропустил ни одного турнира такого уровня (нынешний ЧМ для него является 13-м по счету). Этот показатель мог быть и большим, но в 2020 году чемпионат мира был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2013, 2018 и 2019 годах Сотниекс попадал в топ-3 лучших игроков сборной Латвии по итогам ЧМ. Всего за карьеру в 87 матчах защитник набрал 20 (2+18) очков.

Из действующих игроков в топ-10 лучших по количеству игр за сборную Латвии на чемпионатах мира помимо Сотниекса входит Андрис Джериньш (69 матчей за 11 турниров), занимающий 9-е место. На этом ЧМ Джериньш уже обогнал Леонида Тамбиева (68), на очереди - Александр Семенов и Мартиньш Ципулис (по 70).

Рекордсмены сборной Латвии по количеству матчей на чемпионатах мира