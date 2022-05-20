Камышовые жабы снова справляют свадьбы! Все благодаря очистке и восстановлению водоемов

Хотя эта весна была холодной, камышовые жабы начали размножаться, и во время государственного мониторинга, например, в Вескиярве в Ляэнеском уезде было насчитано 90 поющих самцов камышовой жабы, в Пярнуском уезде в Выйдукюла – 26 и в Лавассааре – 12, на Сааремаа в Кууми – 10 и на полуострове Харилайд – 5.

Первый учет шнуров с икрой, который проводится два-три раза за период размножения в каждом месте обитания/участке наблюдения за камышовыми жабами, в некоторых местах уже принес хорошие результаты. "Мы уже насчитали 77 шнуров с икрой в Вескиярве, 14 шнуров с икрой в Выйдукюла, 10 шнуров с икрой в Лавассааре и 4 шнуров с икрой в Кууми", – говорит исследователь земноводных Рийну Раннап, осуществляющая государственный мониторинг. Один шнур с икрой означает одну мечущую икру самку.

Несомненно, икры будет еще больше, ведь сезон размножения камышовых жаб очень продолжительный по сравнению с другими земноводными. Обычно он начинается в конце апреля и может продолжаться до Яанова дня, и шнуры с икрой могут добавляться в течение всего этого периода.

А на полуострове Харилайд было насчитано 6 шнуров с икрой. Так много шнуров с икрой, по словам Раннап, не было зарегистрировано с 2006 года, когда на полуострове Харилайд начали проводить наблюдения за камышовыми жабами. До сих пор было максимально 3 шнура с икрой. "Это показывает, что расширение открытой территории, то есть ликвидация сосновых насаждений и создание водоемов для нереста, привлекло к размножению больше самок", – пояснила Раннап.