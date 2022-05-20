Камышовые жабы снова справляют свадьбы! Все благодаря очистке и восстановлению водоемов
В местах, где RMK восстановил и поддерживал пригодные для камышовых жаб места обитания, звучат брачные песни самцов, а самки оставляют в воде свои шнуры с икрой.
Хотя эта весна была холодной, камышовые жабы начали размножаться, и во время государственного мониторинга, например, в Вескиярве в Ляэнеском уезде было насчитано 90 поющих самцов камышовой жабы, в Пярнуском уезде в Выйдукюла – 26 и в Лавассааре – 12, на Сааремаа в Кууми – 10 и на полуострове Харилайд – 5.
Первый учет шнуров с икрой, который проводится два-три раза за период размножения в каждом месте обитания/участке наблюдения за камышовыми жабами, в некоторых местах уже принес хорошие результаты. "Мы уже насчитали 77 шнуров с икрой в Вескиярве, 14 шнуров с икрой в Выйдукюла, 10 шнуров с икрой в Лавассааре и 4 шнуров с икрой в Кууми", – говорит исследователь земноводных Рийну Раннап, осуществляющая государственный мониторинг. Один шнур с икрой означает одну мечущую икру самку.
Несомненно, икры будет еще больше, ведь сезон размножения камышовых жаб очень продолжительный по сравнению с другими земноводными. Обычно он начинается в конце апреля и может продолжаться до Яанова дня, и шнуры с икрой могут добавляться в течение всего этого периода.
А на полуострове Харилайд было насчитано 6 шнуров с икрой. Так много шнуров с икрой, по словам Раннап, не было зарегистрировано с 2006 года, когда на полуострове Харилайд начали проводить наблюдения за камышовыми жабами. До сих пор было максимально 3 шнура с икрой. "Это показывает, что расширение открытой территории, то есть ликвидация сосновых насаждений и создание водоемов для нереста, привлекло к размножению больше самок", – пояснила Раннап.
Крупнейшие местообитания камышовых жаб находятся в Вескиярве в Ляэнеском уезде и на полуострове Харилайд на Сааремаа. Поскольку камышовые жабы не способны жить на территории с высокой растительностью, например, покрытых камышом или засаженных лесом, и им очень важно, чтобы место обитания было открыто солнцу, необходимо удалять из подходящих для камышовых жаб мест обитания лишнюю растительность, восстанавливать и очищать подходящие для нереста временные небольшие водоемы (ландшафтные углубления) и обеспечить, чтобы эти территории оставались пригодными для жаб.
В месте обитания камышовых жаб в Вескиярве восстановительные работы были начаты после пожара 2008 года, который очистил ландшафт, и выяснилось, что он хорошо подходит для жаб. По словам специалиста по охране природы RMK Антса Анимяги, работы здесь проводились в несколько этапов. "На озере Вескиярве мы очистили лужи, убрали пожарище, выкорчевали пни, провели лущение дюн и превратили впадины между дюнами в подходящие для размножения водоемы", – описывает Анимяги.
А на полуострове Харилайд вырубили чахлый, посаженный на дюнах в середине прошлого века сосняк, в общей сложности почти на 80 га, и создали водоемы для нереста. Анимяги отметил, что до облесения популяция камышовых жаб на полуострове Харилайд была многочисленной, но затем резко сократилась. Теперь есть надежда, что количество камышовых жаб снова увеличится.
"Благодаря работе RMK как по восстановлению и расширению открытых территорий, так и по очистке и восстановлению десятков небольших водоемов, популяции камышовых жаб во многих местах обитания вышли из тенденции к сокращению, и в настоящее время их численность возрастает. Успешным оказалось именно восстановление на большой площади, охватывающее весь комплекс мест обитания камышовых жаб", – подтвердила Рийну Раннап.
В прошлом году RMK провел работы по восстановлению и поддержанию мест обитания камышовых жаб на косе Кумари в Ляэнеском уезде, на Сааремаа в Кууми, в Пярнуском уезде в Выйдукюла и Лавассааре. В этом году работы продолжатся на косе Кумари, на полуострове Харилайд и в Выйдукюла.