Правда ли, что украинские беженцы в Италии избили внучку Иосифа Бродского?

В авторитетных источниках ничего не говорится о связи семьи Мищенко с Иосифом Бродским. Известно о двух детях нобелевского лауреата: родившемся в Ленинграде в 1967 году Андрее Басманове и появившейся на свет в Нью-Йорке в 1993-м Анне Бродской-Соццани . Также дочерью Бродского считается переводчица Анастасия Кузнецова.

В то же время из интервью Василия Мищенко известно, что он родился в Ростовской области в семье шахтёров, а его жена и, судя по всему, мать Дарьи, режиссёр Ольга Вихоркова, — в Долгопрудном. В том же интервью Василий Мищенко рассказывал, как с раннего утра «бомбил» на «Жигулях», чтобы «к третьему уроку привезти дочери деньги» на обед.

Начнём с того, что Агния Бродская — творческий псевдоним 42-летней актрисы. При рождении она получила имя Дарья, её отец — актёр и режиссёр, заслуженный артист России Василий Мищенко . В 2008 году актриса на вопрос интервьюера «У вас столько имён и фамилий… Как же вас всё-таки величать?» ответила : «Хотелось, чтобы уже навсегда запомнили: Агния Мищенко-Бродская. Дарьей меня назвали родители, но дедушка ( Иосиф Бродский . — Прим. авт.) при крещении дал мне имя Агния. И так как всю свою жизнь я прожила с ним в Италии, то и второе имя мне оказалось гораздо ближе. Дарьей, а точнее даже Дусей, меня называл только папа». Сейчас в описании профиля женщины в Instagram* указано имя Agniya Brodskaya.

Вернёмся непосредственно к сообщениям СМИ об избиении актрисы. Публикации основывались в первую очередь на двух видео, скомпилированных из сториз Мищенко-Бродской в Instagram. Одно из них длительностью 23 секунды опубликовало в своём Telegram-канале издание «Известия». В этом ролике актриса обращается к украинцам (про беженцев написали уже сами «Известия») и спрашивает: «Что я вам сделала плохого?» В своём посте издание также указывает: «"Хронологию я всю помню, заявление в полиции, побои сняты, так что пусть разбираются правоохранительные органы", — сообщила "Известиям" пострадавшая». Второе видео опубликовал, в частности, телеканал «Рен-ТВ». Оно длится на шесть секунд больше, в начале ролика Мищенко-Бродская произносит: «Только потому, что я русская еврейка, и меня ********* (избили. — Прим. ред.) перед моим домом». Далее видео совпадает с опубликованным «Известиями». Найти соответствующие видео в соцсетях актрисы нам не удалось.

24 апреля, на следующий день после публикаций в СМИ, Мищенко-Бродская опубликовала ещё одно видео в Instagram*, в начале которого заявила, что «обалдела от наших СМИ». Актриса заявила, что с ней «действительно произошла неприятная история» и, «будучи эмоциональной и в состоянии аффекта», она «опубликовала сториз необдуманно, где-то инфантильно». Мищенко-Бродская также заявила, что не успела удалить видео, поскольку была занята подачей заявления в римскую полицию и поездкой в больницу, а сразу после этого уснула.