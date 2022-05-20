Правда ли, что украинские беженцы в Италии избили внучку Иосифа Бродского?
В апреле 2022 года российские СМИ сообщили, что живущая в Европе внучка знаменитого поэта подверглась нападению со стороны беженцев из Украины. Мы проверили достоверность таких публикаций.
23 апреля 2022 года появились многочисленные материалы в СМИ, посвящённые избиению актрисы Агнии Мищенко-Бродской. Согласно этим публикациям, женщину избили недалеко от её дома в Италии украинские беженцы, а причиной конфликта якобы стало то, что Мищенко-Бродская — «русская еврейка». Подобные заметки и сюжеты выпустили, в частности, «Российская газета», «Пятый канал», Lenta.ru, «Московский комсомолец», Life, «Газета.ру» и «Рен-ТВ». Некоторые издания, в частности «Царьград», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» и газета «Взгляд», в своих заголовках сообщили об «избиении внучки Иосифа Бродского». Писатель и телеведущий Захар Прилепин в своём Telegram-канале предположил, что конфликт может быть связан с «очень злыми стихами про квазиукраинскую самостийность», написанными нобелевским лауреатом (вероятно, имеется в виду стихотворение «На независимость Украины»).
Начнём с того, что Агния Бродская — творческий псевдоним 42-летней актрисы. При рождении она получила имя Дарья, её отец — актёр и режиссёр, заслуженный артист России Василий Мищенко. В 2008 году актриса на вопрос интервьюера «У вас столько имён и фамилий… Как же вас всё-таки величать?» ответила: «Хотелось, чтобы уже навсегда запомнили: Агния Мищенко-Бродская. Дарьей меня назвали родители, но дедушка (Иосиф Бродский. — Прим. авт.) при крещении дал мне имя Агния. И так как всю свою жизнь я прожила с ним в Италии, то и второе имя мне оказалось гораздо ближе. Дарьей, а точнее даже Дусей, меня называл только папа». Сейчас в описании профиля женщины в Instagram* указано имя Agniya Brodskaya.
В то же время из интервью Василия Мищенко известно, что он родился в Ростовской области в семье шахтёров, а его жена и, судя по всему, мать Дарьи, режиссёр Ольга Вихоркова, — в Долгопрудном. В том же интервью Василий Мищенко рассказывал, как с раннего утра «бомбил» на «Жигулях», чтобы «к третьему уроку привезти дочери деньги» на обед.
В авторитетных источниках ничего не говорится о связи семьи Мищенко с Иосифом Бродским. Известно о двух детях нобелевского лауреата: родившемся в Ленинграде в 1967 году Андрее Басманове и появившейся на свет в Нью-Йорке в 1993-м Анне Бродской-Соццани. Также дочерью Бродского считается переводчица Анастасия Кузнецова.
Вернёмся непосредственно к сообщениям СМИ об избиении актрисы. Публикации основывались в первую очередь на двух видео, скомпилированных из сториз Мищенко-Бродской в Instagram. Одно из них длительностью 23 секунды опубликовало в своём Telegram-канале издание «Известия». В этом ролике актриса обращается к украинцам (про беженцев написали уже сами «Известия») и спрашивает: «Что я вам сделала плохого?» В своём посте издание также указывает: «"Хронологию я всю помню, заявление в полиции, побои сняты, так что пусть разбираются правоохранительные органы", — сообщила "Известиям" пострадавшая». Второе видео опубликовал, в частности, телеканал «Рен-ТВ». Оно длится на шесть секунд больше, в начале ролика Мищенко-Бродская произносит: «Только потому, что я русская еврейка, и меня ********* (избили. — Прим. ред.) перед моим домом». Далее видео совпадает с опубликованным «Известиями». Найти соответствующие видео в соцсетях актрисы нам не удалось.
24 апреля, на следующий день после публикаций в СМИ, Мищенко-Бродская опубликовала ещё одно видео в Instagram*, в начале которого заявила, что «обалдела от наших СМИ». Актриса заявила, что с ней «действительно произошла неприятная история» и, «будучи эмоциональной и в состоянии аффекта», она «опубликовала сториз необдуманно, где-то инфантильно». Мищенко-Бродская также заявила, что не успела удалить видео, поскольку была занята подачей заявления в римскую полицию и поездкой в больницу, а сразу после этого уснула.
По словам актрисы, наутро она получила от российских СМИ многочисленные запросы о комментарии. На все эти просьбы Мищенко-Бродская ответила «абсолютным отказом», а сами сториз удалила. Информацию об украинских беженцах она назвала «отсебятиной» российских СМИ: «Это не были украинские беженцы. У нас очень большое комьюнити украинцев из Западной Украины. Конечно, ужасно то, что произошло, но я никому не давала права делать выводы за меня. Я прощаю этих людей. Та степень агрессии, которая витает в воздухе, может сорвать башню любому. Я жива, здорова, у меня есть какие-то синяки, отёчности, но нет ни переломов, ничего», — заявила Мищенко-Бродская.
Актриса также оспорила причины конфликта, представленные в публикациях российских СМИ: «Избита я была не потому, что я русская еврейка. Я говорила в видео, что я не только русская, но я ещё и еврейка, и страшно, если мы сейчас дойдём до того, что было с евреями. <…> Я не поддерживаю никого, ни русских, ни украинцев. Я поддерживаю итальянцев, потому что я гражданка этой страны, я замужем за итальянцем, все мои заработки находятся в Италии». О прочих подробностях инцидента (в том числе обстоятельствах, в которых случилась драка) женщина в ролике умолчала.
Таким образом, хотя актриса Агния Мищенко-Бродская действительно сообщала о конфликте с живущими в Италии украинцами, она нигде не говорила о беженцах. Учитывая, что, по словам женщины, она отказала всем СМИ в комментариях, неправдоподобными представляются и публикуемые от её имени цитаты. Судя по всему, СМИ неверно указывают и причину драки. Вопреки заголовкам ряда изданий Агния Мищенко-Бродская не состоит в родстве со знаменитым поэтом.
Итог: Большей частью неправда.