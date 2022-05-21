ВИДЕО | Капитаны и контрабандисты: чем известна деревня Кясму и зачем туда ехать?

Здесь живет около 100 человек, а вокруг - на десятки километров первозданный лес. Сегодня в это сложно поверить, но когда-то живописная деревня Кясму на северном побережье Эстонии была известна всей стране вовсе не из-за своих романтических пейзажей и летних концертов. Славу этому поселению принесли капитаны и… контрабандисты. В прошлом в эстонской деревне Кясму находилось морское училище, в котором обучались будущие моряки. Тогда же почти в каждой семье тут был капитан или штурман, от этого-то и называли Кясму "деревней капитанов". Кстати, говорят, что местные капитаны здесь занимались контрабандой соли и алкоголя.