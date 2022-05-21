Старая песня о главном: превратит ли Йыхви статус города в центр притяжения для инвесторов?

Город Йыхви стал волостью в 2005 году в результате объединения с соседней Йыхвиской волостью. Тогда закон не допускал, чтобы в составе города находились редконаселенные сельские единицы. И, казалось бы, статус волости устраивал всех до 2018 года, когда центрист Мартин Репинский, находившийся на тот момент в должности волостного старейшины, инициировал кампанию по изменению статуса Йыхви на городской. Народное голосование по данному вопросу, прошедшее в начале 2019 года, по сути, провалилось (процент голосовавших не позволил принять результаты в качестве легитимных), жители голосовали неохотно, тем самым показав то ли равнодушие к самой инициативе, то ли негативное отношение к действующей власти.

Впрочем, в то время изменить статус многострадального Йыхви (в котором в течение семи лет – с 2014 года - старейшина менялся восемь раз!) было бы сложно, поскольку существовало два серьезных препятствия. Первое – закон в то время по сути не позволял поменять статус, не объединившись с каким-либо иным самоуправлением. И второе - не менее важное - Йыхви в качестве волости получал финансовую поддержку из программы “Leader”, направленной как раз на сельскую жизнь. Лишившись статуса волости, Йыхви автоматом вылетал из этой программы.

Спустя четыре года этот вопрос снова поднялся на уровне управы. В этот раз со стороны нынешнего старейшины Валло Реймаа. Никаких трений на этот счет внутри волостного собрания не имеется, поскольку оппозиция, представленная в том числе Центристской фракцией, сказать что-либо против едва ли может - четыре года назад эти же самые люди хотели таких же перемен для Йыхви.

Нет критиков в этот раз и со стороны общественности, поскольку новая власть жителей более-менее устраивает, а, к примеру, опытный политик и экс-председатель волостного собрания Нина Негласон, бывшая в 2018 главным противников изменения статуса Йыхви, из политики перед последними выборами ушла.