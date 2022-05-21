Старая песня о главном: превратит ли Йыхви статус города в центр притяжения для инвесторов?(4)
Город Йыхви стал волостью в 2005 году в результате объединения с соседней Йыхвиской волостью. Тогда закон не допускал, чтобы в составе города находились редконаселенные сельские единицы. И, казалось бы, статус волости устраивал всех до 2018 года, когда центрист Мартин Репинский, находившийся на тот момент в должности волостного старейшины, инициировал кампанию по изменению статуса Йыхви на городской. Народное голосование по данному вопросу, прошедшее в начале 2019 года, по сути, провалилось (процент голосовавших не позволил принять результаты в качестве легитимных), жители голосовали неохотно, тем самым показав то ли равнодушие к самой инициативе, то ли негативное отношение к действующей власти.
Впрочем, в то время изменить статус многострадального Йыхви (в котором в течение семи лет – с 2014 года - старейшина менялся восемь раз!) было бы сложно, поскольку существовало два серьезных препятствия. Первое – закон в то время по сути не позволял поменять статус, не объединившись с каким-либо иным самоуправлением. И второе - не менее важное - Йыхви в качестве волости получал финансовую поддержку из программы “Leader”, направленной как раз на сельскую жизнь. Лишившись статуса волости, Йыхви автоматом вылетал из этой программы.
Спустя четыре года этот вопрос снова поднялся на уровне управы. В этот раз со стороны нынешнего старейшины Валло Реймаа. Никаких трений на этот счет внутри волостного собрания не имеется, поскольку оппозиция, представленная в том числе Центристской фракцией, сказать что-либо против едва ли может - четыре года назад эти же самые люди хотели таких же перемен для Йыхви.
Нет критиков в этот раз и со стороны общественности, поскольку новая власть жителей более-менее устраивает, а, к примеру, опытный политик и экс-председатель волостного собрания Нина Негласон, бывшая в 2018 главным противников изменения статуса Йыхви, из политики перед последними выборами ушла.
Примечательно, что именно Нина Негласон в свое время была первым номером избирательного союза “Jõhvi eest”, с которым на выборы шел Валло Реймаа, занявший пост старейшины и инициировавший смену статуса Йыхви уже в 2022-м году.
Сам Реймаа в пользу смены статуса волости на город называет недоумение потенциальных инвесторов, которые якобы согласны инвестировать в Йыхви в качестве города, но не волости. Примерно такие же аргументы в свое время приводил экс-старейшина Йыхви Репинский, которого, однако, обвинили в манипулировании общественным мнением и желании получить бонус перед выборами в Рийгикогу.
Как бы там ни было, но в начале 2020 года правительство инициировало упрощение условий переименования волости в город и наоборот (инициатива касается изменений в двух законах), поэтому, возможно, законодательная основа для изменения статуса Йыхви появится. Что же касается участия Йыхви в программе “Leader”, то, Реймаа в интервью газете Põhjarannik, сказал, что программа планирует преобразования, в результате которых Йыхви остался бы без пособий в любом случае.
Итак, слово снова за жителями Йыхви. Посмотрим, удастся ли нынешней власти в этот раз получить поддержку своей не новой инициативы. В любом случае, народное голосование больше нельзя будет признать несостоявшимся, так как в 2020 году власти (в то время все еще центристы) подсуетились на этот счет, внеся в принятый в 2018 году порядок проведения народных опросов в волости Йыхви соответствующие изменения.
Теперь для того, чтобы признать референдум состоявшимся, не нужно участие по меньшей мере 20% жителей, как это было в прошлой редакции документа.