Футбол
20.05.2022, 11:08

В Рапла построили футбольный холл за 2,7 млн евро

 
UEFA Superkarikas
UEFA Superkarikas
ФОТО: Õhtuleht | Martin Ahven

В Рапла в пятницу откроют футбольный холл, строительство которого обошлось в 2 720 000 евро.

Поле с искусственным покрытием в городе было готово еще в августе 2020 года. Теперь же над ним установили надувную крышу с куполом шириной 71,5 м, длиной 106,5 м и высотой 21 м, сообщают утренние теленовости ERR.

Из бюджета волости Рапла на строительство выдели более 1 млн евро, еще 1,5 млн добавило Министерство культуры. Внесли свой вклад также Эстонский футбольный союз и Министерство финансов пишет rus.err.ee.

Бывший защитник сборной Эстонии, ныне молодежный тренер местной команды Ало Бяренгруб считает, что с открытием манежа отечественный футбол сможет развиваться гораздо быстрее.

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