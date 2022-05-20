В Рапла построили футбольный холл за 2,7 млн евро
В Рапла в пятницу откроют футбольный холл, строительство которого обошлось в 2 720 000 евро.
Поле с искусственным покрытием в городе было готово еще в августе 2020 года. Теперь же над ним установили надувную крышу с куполом шириной 71,5 м, длиной 106,5 м и высотой 21 м, сообщают утренние теленовости ERR.
Из бюджета волости Рапла на строительство выдели более 1 млн евро, еще 1,5 млн добавило Министерство культуры. Внесли свой вклад также Эстонский футбольный союз и Министерство финансов пишет rus.err.ee.
Бывший защитник сборной Эстонии, ныне молодежный тренер местной команды Ало Бяренгруб считает, что с открытием манежа отечественный футбол сможет развиваться гораздо быстрее.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.